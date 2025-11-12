Cuántos años tienen ahora los rugbiers del caso Fernando Báez Sosa

El crimen de Fernando Báez Sosa, perpetrado el 18 de enero de 2020, conmocionó a toda la Argentina por la brutalidad con la que fue ejecutado. El caso obtuvo una gran repercusión mediática, en parte, porque los asesinos del joven de 18 años, apodados como los "rugbiers", tenían la misma edad que Fernando, pero ante el suplicio de la víctima y de sus amigos, jamás pararon de golpearlo.

A casi seis años del crimen, los ocho condenados se encuentran alojados en distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires, tras estar todos juntos en Melchor Romero. Hoy, Máximo Thomsen, cuya zapatilla quedó marcada en el cuerpo de Fernando, tiene 25 años; Enzo Comelli, 24; Matías Benicelli, 25; Blas Cinalli 23; Ayrton Viollaz, 25; Luciano Pertossi, 23; Ciro Pertossi, 24; y Lucas Pertossi, 25.

La impunidad de estos jóvenes impactó de llenó en la sociedad. De hecho,Thomsen, y Lucas Pertossi se fueron a comer a un local de comidas rápidas, luego de matar salvajemente al joven. La secuencia quedó filmada gracias a una cámara de seguridad.

Otro elemento que le agregó más crueldad a este crimen tiene que ver con esto. Porque las cámaras de seguridad de la zona del boliche Le Brique de Villa Gesell y los celulares de los testigos del hecho grabaron gran parte del homicidio.

Tras cometer el crimen también se sacaron una selfie en grupo y hasta se mandaron mensajes vía WhatsApp hablando de lo ocurrido sin un atisbo de remordimiento.

Las condenas de los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa

En febrero de 2023, a tres años del crimen de Fernando, los ocho "rugbiers" acusados se sometieron a un juicio oral y público. Tras un intenso debate judicial, el Tribunal de Dolores decidió condenar a prisión perpetua a Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y a Matías Benicelli. En tanto, fueron considerados "partícipes secundarios", Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz. Los tres recibieron 15 años de prisión.

A dos años del juicio, Netflix anunció el estreno del documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", una serie de tres capítulos que volverá a poner en el eje público el asesinato del joven de 18 años.

El material contará con testimonios de la familia y amigos de Fernando, de periodistas que cubrieron el caso y también hablarán algunos de los condenados y sus allegados. La docu-serie se estrena en la pantalla de la plataforma de streaming este jueves 13 de noviembre.