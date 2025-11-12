La cruda carta de la mamá de Débora Bulacio tras el femicidio: "Te quisieron ocultar, pero sos luz"

Tras varios días de búsqueda, se confirmó el femicidio de Débora Damaris Bulacio Del Valle. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del camping de Necochea, en una zona lindera al Lago de los Cisnes a pocos metros del mar. Por el caso, está detenido Ángel Gutiérrez, pareja de la víctima, quien fue imputado por femicidio y permanece con prisión preventiva.

La mamá de Débora, María Luisa Del Valle, publicó un mensaje en redes sociales para despedir a su hija y exigir justicia. La carta, compartida desde su cuenta personal de Facebook, fue escrita poco después de confirmarse el hallazgo del cuerpo.

"Se hará justicia, tenlo por seguro”

En su publicación, María Luisa expresó su dolor. “Toco tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”, escribió.

A lo largo del mensaje recordó la calidez y solidaridad de Débora, sus sonrisas y su capacidad de acompañar a los demás. "Dios nos prestó por un ratito tu vida, Dámaris Debora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba, y te encontraste a con tu hermanita mayor, seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo".

“Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti”, continuó, prometiendo seguir reclamando justicia. La publicación cierra con una frase que resume el amor y la fortaleza de su mensaje: "Se hará justicia, tenlo por seguro, que la justicia celestial y la terrenal se unieron. Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece", concluyó.

Los avances de la investigación del femicidio de Débora Bulacio

El informe preliminar de la autopsia determinó que Débora fue estrangulada y golpeada, con lesiones compatibles con una pelea cuerpo a cuerpo.

El principal sospechoso, Ángel Andrés Gutiérrez, era pareja de la víctima. Ambos habían llegado a Necochea desde Villa Cacique para pasar unos días de descanso en el camping Miguel Lillo. Testigos indicaron que el sábado anterior al hallazgo habían discutido, y ese mismo día Débora envió un mensaje a uno de sus hijos contando que su pareja la había golpeado.

Gutiérrez fue detenido mientras intentaba abandonar la ciudad haciendo dedo sobre la ruta. Presentaba lesiones compatibles con rasguños, lo que refuerza la hipótesis de que Débora intentó defenderse. La causa, caratulada como femicidio, está a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea.