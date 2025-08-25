Luego del hallazgo de dos cuerpos sin vida que provocó una gran conmoción en la ciudad de San Antonio de Areco, ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, fue identificada la pareja que se encontraba dentro del auto abandonado en un camino rural a la altura del kilómetro 115 de la Ruta nacional n°8: Esteban Alejandro Suárez (45) y Florencia Revah (32) habían sido pareja y ella lo denunció en dos oportunidades por violencia de género. Gracias a estos datos y por las pericias realizadas, la causa quedó caratulada como homicido de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género" (femicidio).

El caso se conoció este domingo cuando detrás del barrio privado Haras “Vacaciones” encontraron dentro de un Chevrolet Onix los cuerpos del hombre y la mujer. Fuentes judiciales confirmaron que se trató de un femicidio seguido de suicidio: el hombre le habría disparado a la mujer y luego se decidió quitarse la vida, ya que el sujeto estaba sentado en la parte del conductor con un tiro en la cabeza, en la región parietal derecha, y un arma tirada al lado, mientras que la otra víctima estaba en el asiento de atrás, con heridas en el pecho y en el lado derecho del cuello.

La alerta al 911 lo dio un vecino que pasaba por el camino conocido como “Yegua Muerta” y vio debajo de un árbol al vehículo de color blanco, sin patente y con una de sus ventanillas rota. El auto no tenía pedido de secuestro y su titular es una persona con residencia en la ciudad de General Pacheco, en Tigre. De acuerdo con videos que se difundieron en redes sociales, el auto tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, lo que deba la sensación de que iba a ser prendido fuego.

Fuentes policiales de la provincia de Buenos Aires señalaron a El Destape que todo indica que la mujer fue asesinada en otro lugar, trasladada en el vehículo hasta la zona del hallazgo y, antes de incendiar el auto, el hombre finalmente desistió y se quitó la vida.

La Policía científica trabajó en el lugar y secuestró tres teléfonos celulares, pistola Bersa (numeración no visible) con mira láser infrarrojo, más de 25 cartuchos cal. 9 mm., vainas servidas cal. 9 mm (dos en parte trasera del habitáculo y una en asiento delantero), DNI de ambos y dos tickets de peaje.

El fiscal Luis Emilio Carcagno, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, recaratuló este lunes la causa como "homicido de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género" (femicidio). La primera denuncia realizada por Revah fue el 26 de febrero de 2021 por lesiones leves agravadas por el vínculo, mientras que el 29 de abril de este año, la mujer pidió prohibición de acercamiento, cese actos perturbación y exclusión. Pese a esas intervenciones judiciales, el vínculo no se cortó del todo y este domingo terminó en un desenlace trágico en medio del campo bonaerense.

Muertes en San Antonio de Areco: el intendente local aseguró que “fue un hecho tremendo y lamentable"

El intendente de la localidad de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, habló en conferencia de prensa tras el hallazgo y señaló que se trató de “un hecho tremendo y lamentable”. “Se los logró identificar y no son de nuestra ciudad”, contó el intendente, quien a su vez aseguró: “No estamos acostumbrados a que ocurra esto”.

Luego, tomó la palabra Ramón Ojeda, secretario de seguridad de la ciudad, quien indicó que se trataría de un femicidio, el cual se habría concretado en otra localidad. “Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, destacó Ojeda, respecto a que el tanque de nafta estaba abierto y tenía un trapo, por lo que se estima que en realidad quería incendiar el rodado.

Se peritarán los celulares para confirmar la hipótesis y descartar que haya intervenido una tercera persona.