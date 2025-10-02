El femicida de Micaela Ortega, que le hacía grooming, comenzó a hostigar a la madre: la decisión de la Justicia tras la denuncia

En las últimas horas, se conocieron novedades en el caso del femicidio de Micaela Ortega. Tras confirmarse la condena, la Justicia le prohibió el acceso a redes sociales a su femicida, Jonathan Luna, luego de que este las utilizara para comunicarse vía Messenger con Mónica Cid, la mamá de la niña brutalmente asesinada tras ser víctima de grooming. "Espero que algún día usted me pueda perdonar", le escribió Luna a la mujer por medio de una cuenta de Facebook.

Desde el 2016, el asesino de Micaela se encuentra cumpliendo la condena de prisión perpetua por el delito de grooming seguido de muerte. Fue el primer caso en el país en donde una persona fue sentenciada por este tipo de ilícito.

Por su parte, durante el año 2023, Jonathan Luna pidió el traslado a una cárcel de mujeres y confirmó su cambio de género: ahora se hace llamar Joana.

Los mensajes que Luna le enviaba a la mamá de Micaela

Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega, a principios de agosto de este año denunció ante las autoridades que el femicida de su hija le enviaba mensajes a través de Messenger, desde su cuenta de Facebook. “Espero que algún día me perdone” y “Hoy estoy pagando mi error”, fueron las dos frases que escribió Luna.

Ahora, tras un dictamen del juez de Ejecución Penal N° 1 Claudio Brun, Luna no tendrá acceso alguna a redes sociales para evitar que continúe con los hostigamientos.

En las audiencias que se sucedieron a raíz de la denuncia de Cid, Luna sostuvo que no tiene celular dentro de la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela. A su vez, explicó que el perfil de Facebook lo hizo una persona cercana a su pareja "como venganza".

La decisión del juez Brun

“La foto que aparece en el perfil se la tomó junto a su actual pareja y compañera de celda, Sandra, quien la subió a su perfil de Facebook. Luna sospecha que la ex pareja de la mujer, Marcelo Alejandro Villanueva, con esa foto creó el perfil desde el cual se mandaron los mensajes, para vengarse del vínculo que mantienen actualmente”, dice el informe de las audiencias sobre la explicación de Luna, quien ahora se hace llamar Joana.

El juez Brun expresó que el haber sido condenado por grooming agrava aún más su situación actual. "Se impone la prohibición absoluta de acceso a redes sociales desde telefonía celular o cualquier otro dispositivo electrónico dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense teniendo en cuenta la utilización de telefonía móvil en la comisión de los delitos por los cuales fuera condenada", resolvió el juez.

Además, se le indicó al Director del establecimiento penal que Luna “continúe manteniendo y asegurando el contacto con su entorno familiar y defensa técnica a través de llamadas desde teléfonos que a esos efectos disponga el Servicio Penitenciario Bonaerense, visitas presenciales regulares, comunicación institucional con su defensa y asistencia a través de la Oficina Judicial de la Procuración General de la SCJBA”.