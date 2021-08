El cuarto de Lucía: el homenaje a Lucía Pérez, a cinco años de su femicidio

Se trata de una iniciativa que buscará mostrar el lado más personal de la joven brutalmente asesinada. La iniciativa se extenderá hasta septiembre y la entrada será gratuita.

El caso de Lucía Pérez Montero es uno de los más recordados a la hora de hablar de femicidios en la Argentina. Si bien la estadística de mujeres asesinadas brutalmente por hombres, por el simple hecho de ser mujeres, crece día a día; la injusticia de un caso que todavía no tiene una resolución vuelve cada tanto a perseguirnos y a exigir por una respuesta desde la autoridades. Por eso, a cinco años del femicidio, se realizará un homenaje para recordar a la joven de Mar del Plata.

El Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces inauguró la muestra denominada "El cuarto de Lucía", con Marta Montero, madre de la joven, como autora principal de la obra. También participaron en la realización de la iniciativa la Campaña Nacional Somos Lucía, Revista Mu y la escritora, Claudia Acuña. Está disponible en el barrio de Montserrat, en Perú 294, de 12 a 19. Es importante destacar que la presentación será hasta el 10 de septiembre y la entrada es gratuita.

¿De qué se trata la propuesta? El objetivo principal, lo que quiso mostrar su mamá, es la reproducción casi exacta de la habitación de Lucía en su casa familiar. "Busca exponer en el espacio público el ámbito más íntimo de la víctima de un femicidio, que sigue impune por el rol que jugó el Poder Judicial para que así sea", expresaron desde el Complejo Cultural apuntando directamente contra las autoridades que siguen sin dar una respuesta al pedido de justicia.

Por su parte, la escritora Acuña manifestó sobre el tema: "Es la escena del crimen, el lugar donde se pensó un país sin las mujeres. Y volvemos ahora con esta vida que no está, con esta ausencia y este interrogante para pensar juntes una forma de vivir en comunidad que no sea violenta". Al mismo tiempo se suman actividades artísticas, talleres presenciales y virtuales y una clara idea de reflexionar, debatiendo una de las mayores problemáticas que atraviesan a la sociedad en la actualidad.

¿Cómo asistir?

A través de sus redes sociales, desde la Manzana de las Luces dieron detalles de como presenciar el "arte contra la violencia femicida". Se puede acudir de miércoles a domingos, en el horario previamente mencionado, sin turno previo. La modalidad de ingreso es por orden de llegada y hasta agotar su capacidad, mientras que advierten que la estadía máxima permitida por persona es de 50 minutos. Hay claros protocolos por la pandemia, se suspende por lluvia y las/os integrantes de la Campaña responden cualquier pregunta o duda.

¿Qué ocurrió con el caso de Lucía Pérez?

Lucía Pérez fue abusada sexualmente y asesinada brutalmente en la ciudad de Mar del Plata, el 8 de octubre de 2016. El 30 de octubre del 2018, dos años más tarde, se inició el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, integrado por los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. Todos ellos fueron acusados por "negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta", por lo que serán llevados a juicio político.

Tan solo un mes después, el 26 de noviembre de ese mismo año, el tribunal dictó una sentencia insólita para los acusados Juan Pablo Offidani (41) y Matías Gabriel Farías (23): ocho años de prisión por tenencia de drogas para ser vendidas a menores -se dijo que había sido expuesta a diferentes tipos de sustancias- y fueron absueltos de los cargos por femicidio y abuso sexual agravado por acceso carnal. Alejandro Maciel, denunciado como encubridor, quedó increíblemente absuelto de todos los cargos. Este último, falleció en julio del año pasado.

En agosto del 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló el fallo y ordenó un nuevo debate ya que la sentencia no fue abordada con perspectiva de género. Mientras que en mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió actuar y rechazar un recurso extraordinario presentado por la defensa de los dos acusados, buscando evitar ser sometidos a un nuevo juicio con perspectiva de género. Además, consideraron que no existe garantía institucional de no ser juzgados nuevamente, por lo que se llevará a cabo un nuevo juicio.