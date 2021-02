Córdoba: con el de Ivana Módica, ya son siete femicidios en 2021

Hallaron el cuerpo de Ivana Módica tras la confesión de su ex pareja

La búsqueda de Ivana Módica, la mujer de 47 años desaparecida en la localidad cordobesa de La Falda desde la medianoche del jueves 11 de febrero terminó de la peor manera: esta madrugada, policías, bomberos y baqueanos rescataron su cuerpo en un pajonal del kilómetro 11,5 del viejo Camino del Cuadrado, una ruta de tierra por la que circula poca gente. Los llevó hasta allí la pareja de Ivana, el vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina, Javier Galván (44): su femicida.

Ayer a la tarde, en los Tribunales de Cosquín, Javier Galván pidió declarar ante la fiscal Jorgelina Gómez. Asistido por su abogado defensor Felipe Jure, Galván detalló que el jueves 11 asesinó a Ivana y se deshizo del cadáver en un camino rural en mal estado, cerca de un puesto policial y detrás del mítico hotel Edén. En la madrugada, el cadáver de Ivana Módica fue derivado a Córdoba para que le practiquen la autopsia en el Instituto Médico Forense. El piloto Galván fue imputado del delito de homicidio calificado por femicidio.

El femicidio de Ivana Módica se suma al de Miriam Beatriz Farías (45), quién ingresó el pasado domingo 14 al Instituto del Quemado con 40% del cuerpo con quemaduras y las vías respiratorias muy afectadas. La mujer vivía en Córdoba junto a su pareja Jorge Juárez (49) un suboficial de la Policía Federal. Estaba separada de un matrimonio anterior y sus hijos de 20 y 25 años que vivían en Villa María -150 kilómetros al sudeste de esta Capital- no la podían ver porque Juárez no se lo permitía.

El domingo los vecinos de la casa de Miriam Farías vieron cómo salía humo y fuego de la vivienda y que el policía Juárez no dejaba salir a la mujer: “La chica pedía ayuda, el tipo no la dejaba salir. En eso se abre la puerta y Miriam sale, justo pasa un remisero y ella le pide que la lleve. En eso aparece el marido de Miriam y le dice al remisero que se vaya, que la va a llevar él al hospital, pero la encierra de nuevo y no la lleva a ningún lado. Al rato llega la Policía y se llevó a la mujer y al hombre”, señaló una vecina a El Destape. Tras estar internada grave desde el domingo 14, el jueves 18, Miriam Farías murió.

La fiscal Bettina Croppi había imputado al policía federal Juárez por lesiones gravísimas y cambió la acusación a homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género.

El 27 de diciembre del año pasado, ocurrió otro femicidio similar al de Miriam: Gabriela Verónica Lencina (43) fue internada en el Instituto del Quemado. Su marido Cristian Sebastián Videla (40) la había prendido fuego en su casa de barrio Coronel Olmedo delante de su hija de cuatro años. El 3 de enero de este año, Gabriela murió a causa de las quemaduras.

El 15 de enero asesinaron a puñaladas a Ivana Soledad Juárez (32) en su casa de barrio Centro América. Hay un hombre detenido, que esa noche estuvo con la víctima en su casa. La Justicia caratuló la causa como homicidio.

Cinco días después, el 20 de enero, en la ciudad de Villa Dolores, en Traslasierras, Luis Aguirre (65) asesinó a su esposa Nilda Peano (57). El matrimonio tenía dos hijos que viven fuera de Villa Dolores y estaban iniciando los trámites de divorcio. Tras asesinar a Nilda, el femicida se suicidó.

El 31 de enero, Melisa Moyano (40) fue asesinada en la ciudad de Jesús María por Luis Pérez (54). Se habían separado hacía sólo 10 días. Los vecinos llamaron a la Policía cuando escucharon los gritos de la víctima.

Al día siguiente, lunes 1 de febrero, la Policía encontró asesinada en su casa de Villa María a Liliana Stefanatto (54). La asesinó su pareja, Ignacio Aldecco (45); quién fue imputado del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género.

Desde el colectivo Ni Una Menos de Córdoba, la referente Maru Acosta le dijo a El Destape que “el presupuesto para Género en 2019 fue de $ 234.439.000, que representaba un 0,07% del Presupuesto global que era de $ 304.748.000. Para 2020 tuvo un aumento insignificante del 15%, pero la pauta inflacionaria fue del 43,1% en el promedio interanual; por lo que en términos reales, el presupuesto de Género fue de $ 270.911.000, un 0,05% del presupuesto global que fue de $ 451.823 millones. En 2020 tuvimos menos presupuesto que en 2019”.

Acosta agregó que “estos datos permiten entender que para 2021, aún cuando el aumento nominalmente fue elevado, 267,9% respecto de 2020; el impacto en las políticas públicas reales no sea tal. El presupuesto para atender la violencia de género representa un 0,1% del presupuesto total; pasamos del 0,07% en 2019, bajamos al 0,05% en 2020 y llegamos al 0,1% del Presupuesto total. Esos porcentajes traducidos en números, en pesos, nos da sólo $ 2 por mujer, por día, para atender este flagelo estructural”.

Mientras que la legisladora Luciana Echevarría del Frente de Izquierda Unidad destacó: “Para nosotras para hacer efectivo el reclamo urgente de #NiUnaMenos hace falta destinar fondos suficientes a la atención de esta pandemia y son dos medidas fundamentales: 1) aplicar la ESI en todas las escuelas como herramienta clave para la prevención y 2) en casos de alta peligrosidad establecer la prisión preventiva del violento. Para eso, debemos contar con un registro único de denuncias y un equipo de peritos las 24 horas que puedan dictaminar en el momento la medida más efectiva como puede ser la restricción, tobillera, exclusión, y otras medidas. En el caso de Ivana Módica, ¿de qué sirvió la restricción de acercamiento impuesta por la Justicia contra Galván?, de nada”.

Echevarría también criticó un nuevo convenio entre la Provincia de Córdoba y la Nación sobre violencia de género “porque existen leyes que obligan al Estado a actuar. Más que un convenio lo que hace falta es presupuesto y voluntad política para cambiar esta realidad. La Nación y la Provincia firmaron ese convenio en septiembre del año pasado y desde esa fecha hubo 145 femicidios en todo el país, 14 de ellos acá en Córdoba”.

Para hoy a las 17 fue convocada una marcha en la esquina de la avenida Vélez Sársfield y el bulevar San Juan. “Que el romper todo deje de ser un lema en las redes sociales. ¿Cuántas vidas más nos van a arrancar?”, reclamaron las mujeres cordobesas tras enterarse del femicidio de Ivana Módica.