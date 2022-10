Arranca entre reclamos el juicio por Pilar Riesco, la chica que cayó del balcón

La joven de 21 años cayó de un balcón y el principal acusado de la muerte es su ex pareja, Patricio Leonel Reynoso. La familia exige que el juicio se desarrolle de manera presencial.

Esta semana comienza el juicio contra Patricio Leonel Reynoso, el único acusado por el femicidio de su pareja Pilar Riesco. La joven de 21 años murió tras caer del balcón del cuarto piso de un edificio en marzo del 2020, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El juicio comenzará este jueves de forma virtual, pero la familia de Riesco reclama que el debate se lleve a cabo de forma presencial para evitar cualquier tipo de complicidad entre los testigos del caso.

El debate oral comenzará el próximo jueves a las 11.30 y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18 porteño, compuesto por los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez, y Darío Medina. Las audiencias continuarán durante los tres jueves siguientes: 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre. Reynoso está acusado de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", que prevé la pena de prisión perpetua.

Desde el entorno familiar de la víctima y el colectivo Familiares Atravesados por el Femicidio, emitieron un comunicado exigiendo que "se garantice el principio de oralidad e inmediatez sin ningún tipo de interferencia y que todos los testigos presten declaración en una Sala del Tribunal". También pidieron que, teniendo en cuenta la trascendencia del caso, el juicio pase a ser de tipo oral y público.

"Después de bregar por justicia estos años y de llegar a estas instancias habiendose levantado la pandemia por COVID 19, consideramos que no hay ninguna razón para mantener un debate vía plataforma virtual", afirmaron en el escrito.

Como justificaciones a su pedido, desde la familia indicaron que, al ser un juicio presencial, se puede llegar a garantizar "el debido control de los testigos en cuanto a que no puede existir comunicación entre ellos (principalmente a personas allegadas al imputado) y que pueda sospecharse que escuchen la declaración prestada por cada uno de el otro".

Adriana Chiaverano, la madre de Pilar, sostiene que su hija no se suicidó, sino que fue víctima de un femicidio. “Llegamos bien, yo llego con la firme convicción, que no va a haber sentencia que cambie mi convicción, de que Pilar no se suicidó, a Pilar la mataron. Las pruebas son infinitas en el expediente, espero y creo que la justicia no puede dejarlas de lado”, planteó Chiaverano.

El caso de Pilar Riesco

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 del domingo 15 de marzo de 2020, días antes del decreto que dispuso el aislamiento por la pandemia del coronavirus, cuando la joven cayó del balcón del departamento "E" del cuarto piso de la calle Alagón 305, en Nueva Pompeya. Según la pesquisa, Patricio Leonel Reynoso había regresado de bailar a las 8, se acostó a dormir y cuando se despertó comenzó una discusión prolongada con la joven que era su pareja y con quien convivía

Según Reynoso, Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería y que incluso en un momento le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, tras lo cual fue al balcón y se tiró al vacío.

Sin embargo, para la fiscalía y la querella, Reynoso "le propinó golpes varios" que le causaron "múltiples" lesiones, y luego la arrojó desde el balcón. Para el fiscal, las lesiones que presentaba la víctima, "revelaban que el imputado habría ejercido una fuerza mayor a la desplegada por Riesco durante la agresión física previa al desenlace fatal, que excedía la que podría esperarse en el marco de una acción de defensa", como planteó el acusado al declarar que él solo se defendió de un ataque de ella.