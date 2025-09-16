"Aca no se quedaba, yo estoy para ayudar": los estremecedores chats del femicida de Pilar

Se dieron a conocer una serie de chats del femicida Oscar Benítez en los que negaba saber el paradero de quien era su pareja Solange Sanabria. La joven de 25 años se encontraba desaparecida desde el 1 de septiembre, día en la que fue vista por última vez en el municipio de General Rodríguez.

Luego de una semana, a raíz de una denuncia de los vecinos por el fuerte olor, la policía acudió al departamento de Benítez en el municipio de Pilar y encontró el cuerpo de la chica con signos de desmembramiento.

Femicidio en Pilar: los chats del asesino de Solange

La investigación a cargo de la fiscal de género María José Basiglio encontró mensajes de WhatsApp del asesino con una amiga de Solange en los que se comprometía a ayudar con la búsqueda. En los chats se puede leer que la amiga le pregunta a Benítez -con desesperación y preocupación- por Solange, y, él atina a responder que "hace semanas" no sabía nada de ella.

En otro fragmento de la conversación, el femicida se muestra sorprendido diciendo que "le parecía muy extraño que la joven no apareciera" en ninguna parte. Además, con cinismo, dice en otro mensaje que haría todo lo que fuera necesario para encontrarla. "Sí, todo lo que sume y ayude, estoy para ayudar", expresaba.

Al mismo tiempo, en esa conversación, se puede ver cómo la amiga le solicitaba que le pasara la dirección de su casa porque antes de desaparecer Solange le había dicho que se mudaría con él.

"Pasame la dirección de tu casa, voy llevo los papeles y pego todo. Vos me ayudás a pegarlos por ahí o por los lugares en los que estaban. Ella me había dicho que se iba a vivir con vos", dice el mensaje la amiga. Sin embargo, el asesino en todo momento lo negó: "Eso es algo que hablamos entre nosotros. Acá no podía venir a vivir".

El hallazgo del cuerpo en el departamento del femicida

El cuerpo de Solange fue encontrado el miércoles 10 de septiembre en el departamento de Benítez. La policía encontró los restos de la joven atados con soga y envueltos en bolsas de residuos.

Por el femicidio, además, de Benítez fue arrestado un cómplice Gonzalo Matías Lynch, quien se encargó de encubrir el asesinato.