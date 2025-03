Marcelo Gutiérrez, el padre de Catalina, la joven influencer de 21 años que fue asesinada en la zona sur de la ciudad de Córdoba, afirmó que está "muy convencido" de que Néstor Aguilar Soto va a ser condenado a prisión perpetua por el homicidio de su hija. A su vez, calificó de "psicópata" a quien era amigo y compañero de la facultad de Arquitectura de la víctima. La autopsia determinó que la chica murió de asfixia por estrangulamiento mientras que el cuerpo presentaba múltiples lesiones.

Soto es el único acusado por el asesinato y atraviesa un juicio que comenzó el jueves 7 de marzo: cursaban juntos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y hasta compartían el mismo grupo. Tiene 22 años y es oriundo de Bariloche, provincia de Río Negro. Dos semanas después del presunto femicidio, el joven confesó ante el fiscal José Mana. “Yo la maté”, aseguró. Catalina fue encontrada en el asiento trasero del auto Renault Clio de su madre, en el barrio Ampliación Kennedy, y los registros de las cámaras de seguridad que ubican al joven en la escena del crimen lo complican en la causa.

El dolor de perder a un hijo es inconmensurable, y Marcelo se refiere a este sentimiento de una manera desgarradora. “Imagínate lo que significa para nosotros esta tortura ya desde el primer día de saber que tu hija no la vas a tener nunca más. Para un papá y una mamá es lo peor que puede pasar”, expresó.

En ese sentido, depositó su esperanza en la Justicia para que el proceso termine con la condena definitiva del acusado. "Nosotros con mi familia estamos convencidos de que Néstor la mató a Catalina y va a ser sentenciado a prisión perpetua", señaló.

Además, el hombre resaltó que varios testigos, entre ellos amigos en común de la facultad, describieron al imputado como una persona "tóxica". "Hay un patrón de comportamiento de este psicópata que se repite constantemente. Todas las chicas sostienen que al principio eran amigos y después Soto empezaba a reclamar cosas", sostuvo Gutiérrez en diálogo con Agencia Noticias Argentinas.

Mientras se desarrolla el proceso judicial, el padre de la chica explicó que él no declaró porque el 17 de julio de 2024, día del asesinato, prestaron testimonio ante la Policía su mujer Eleonora Vollenweider y su hija menor Lucía. Los peritos oficiales fueron contundentes en las conclusiones presentadas en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de la ciudad de Córdoba y afirmaron que descartaron la emoción violenta, el desarrollo pasional y el estado de inconsciencia. “No advertimos alteraciones psicopatológicas en el imputado por lo cual consideramos que al momento del hecho pudo comprender y dirigir sus acciones”, indicaron.

Marcelo se pronunció al respecto y dijo que "la pericia determinó que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica. Él sabía perfectamente lo que hacía el día que mató a mi hija. Quisieron hacerlo pasar como loco y en un momento la defensa dijo que era gay. Eso es un mamarracho".

En tanto, también cargó contra la abogada Burgos Niño y afirmó que "la defensa es igual o peor que Soto". La defensora del acusado había declarado a un medio de Bariloche que "lo que pasó fue un juego de niños donde a él se le fue la mano". El padre de la víctima le respondió de manera tajante: "Vergüenza debería tener por lo que está diciendo. Se le cayó la careta. No hay coartada. Está probado por la autopsia cómo la asesina, no es cuestión de inventar una historia. Si no tenés pruebas, no existe el relato. Femicidio. Cadena perpetua. No hay otra", insistió.

Juicio por el femicidio de Catalina: cambian la imputación de Néstor Soto

En la quinta audiencia que se realizó el viernes pasado, el juicio tuvo un giro inesperado. El fiscal Marcelo Sicardi propuso modificar la imputación, sustituyendo la agravante de alevosía por el de homicidio criminis causa, sin alterar la calificación de violencia de género.

La figura de criminis causa implica que el crimen se cometió para facilitar, preparar u ocultar otro delito. En este caso, la acusación sostiene que Soto prendió fuego al auto de Catalina en un intento por borrar evidencias del asesinato. Hasta el momento, el imputado enfrentaba cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género en concurso ideal. La alevosía apuntaba a que la víctima no tuvo posibilidad de defensa.

El fiscal Sicardi detalló que la nueva carátula refuerza la hipótesis de que Soto golpeó a Catalina en un ataque de ira, motivado por celos o frustración, y luego la asesinó para garantizar su impunidad.

En declaraciones a Canal 10, el abogado querellante Carlos Hairabedián explicó que la modificación no alterará la pena máxima. "El cambio de criminis causa por alevosía sigue siendo lo mismo. Es quizás más grave aún. Sigue en pie la hipótesis de que el asesinato de Catalina fue por un contexto de género", aseguró.

Como consecuencia de este cambio, el juicio fue suspendido temporalmente. La abogada Burgos Niño solicitó una postergación de diez días para reorganizar su estrategia. Sin embargo, Sicardi consideró que tal plazo era excesivo, argumentando que la modificación no generaría nuevas pruebas. Finalmente, el Tribunal concedió una prórroga de 24 horas y estableció que el proceso se reanudará el martes 18 de marzo.

A pesar de la eliminación de la alevosía, Soto sigue enfrentando la pena máxima de prisión perpetua por la agravante de violencia de género.