Famosa marca deportiva lanzó promociones, descuentos y cuotas sin interés en sus outlets de Buenos Aires

Si estás buscando renovar tu calzado y ropa deportiva sin romper el bolsillo, la Ciudad de Buenos Aires trae una opción que no podés dejar pasar. Se trata de una liquidación especial en locales outlet de la reconocida marca Topper, que combina promociones 3x2, descuentos de hasta el 50% y planes de pago en cuotas sin interés.

Lo más atractivo de esta venta es la posibilidad de aprovechar la promoción 3x2 tanto en zapatillas como en indumentaria, lo que reduce notablemente el precio por unidad. Por ejemplo, al elegir tres pares de zapatillas con un valor de etiqueta de $39.900 cada uno, la oferta deja el precio final de cada par en $26.600. Además, los locales ofrecen financiación en 3 y 6 cuotas sin interés, facilitando aún más la compra.

La propuesta abarca productos para toda la familia, con opciones para adultos y niños en diferentes disciplinas deportivas y estilos urbanos. Entre la variedad disponible se destacan zapatillas para pádel, tenis, básquet, hockey y botines de fútbol. En cuanto a la ropa, se pueden encontrar tops deportivos, remeras desde $15.000, shorts de baño a $20.000, buzos a partir de $30.000 y camperas desde $40.000.

Además, las sucursales cuentan con un sector especial llamado "oportunidades únicas", donde organizan cajas abiertas por talle con rebajas de hasta el 50%. También hay accesorios como mochilas y pelotas para complementar la compra. Estas promociones exclusivas por tiempo limitado están disponibles en varios puntos de venta de la capital porteña, ofreciendo una gran chance para renovar el equipamiento deportivo sin gastar más de la cuenta:

Palermo: Av. Córdoba 4650, CABA.

Microcentro: Florida 834, CABA (en el sector de outlet del local).

Los outlets de Topper en CABA ofrecen una liquidación especial con descuentos.

Descuento del 45% en un outlet Nike para zapatillas e indumentaria

Nike volvió a reforzar su estrategia de liquidación en Argentina con una renovación de su sección SALE, en la que se pueden encontrar zapatillas, botines, camperas y otras prendas con descuentos de hasta el 45%. La propuesta abarca productos de colecciones anteriores y stock discontinuado, con precios que pueden quedar muy por debajo del valor original.

La oferta se concentra en el canal oficial de la marca y cambia de acuerdo con el stock disponible. Entre las oportunidades relevadas aparecen, por ejemplo, botines con 45% de descuento y zapatillas urbanas con rebajas del 35%, mientras que el catálogo general actualmente incluye cientos de productos en promoción.

La liquidación incluye distintas categorías de calzado e indumentaria. Entre los productos destacados figuraban una campera Nike Sportswear Classic Puffer, con 40% de descuento y un precio de $161.999, y los botines Nike Tiempo Legend 10 Academy, con una rebaja del 45% y un valor de $104.499.