Descuentos en zapatillas Adidas con 50% de descuento: cómo obtenerlo y en qué outlet se consigue

Quienes buscan zapatillas Adidas en oferta tienen una nueva oportunidad para conseguir modelos de la marca con rebajas de hasta el 50%. El outlet oficial online renovó su catálogo y sumó opciones de distintas líneas, con precios que parten desde $59.999 y descuentos que varían según el producto.

La liquidación llega en un momento en que el precio del calzado deportivo es uno de los principales factores a la hora de decidir una compra. En este caso, la propuesta permite acceder a modelos de Adidas de temporadas anteriores o seleccionados para outlet dentro del canal oficial de la marca, con stock y talles sujetos a disponibilidad.

Qué zapatillas Adidas tienen hasta 50% de descuento

La promoción incluye modelos para uso urbano, running, entrenamiento y básquet, entre otras categorías. De acuerdo con la actualización del outlet publicada el 24 de agosto, estas son algunas de las principales opciones:

Jabbar Hi para mujer, Originals: $79.999, con 50% de descuento sobre un precio de referencia de $159.999.

$79.999, con sobre un precio de referencia de $159.999. Response Runner 2: $59.999, con 40% de descuento .

$59.999, con . Run 76/26 para hombre, Sportswear: $77.999, con 40% de descuento .

$77.999, con . NY 90 para mujer, Originals: $89.999, con 40% de descuento .

$89.999, con . Campus 00s para niño, Originals: $71.999, con 40% de descuento .

$71.999, con . Hoops 4.0, Sportswear: $69.999, con 30% de descuento .

$69.999, con . 76/26 para mujer, Sportswear: $90.999, con 30% de descuento .

$90.999, con . Samba LT para mujer, Originals: $146.999, con 30% de descuento .

$146.999, con . Campus 00s para hombre, Originals: $160.999, con 30% de descuento .

$160.999, con . SL 72 OG para mujer, Originals: $174.999, con 30% de descuento .

$174.999, con . Superstar II, Originals: $175.999, con 20% de descuento.

El mayor descuento de la selección alcanza el 50%, aunque la cantidad de modelos disponibles con esa rebaja puede variar. La propia tienda advierte que los precios, talles y colores están sujetos al stock existente.

Cómo conseguir las zapatillas Adidas con descuento

La promoción está en el outlet online oficial de Adidas Argentina, dentro de la sección de calzado en oferta. Se puede filtrar el catálogo por género, modelo, disciplina deportiva, precio y porcentaje de descuento.

La ventaja de comprar directamente en el canal oficial es que la propuesta concentra productos de outlet de distintas categorías y permite consultar la disponibilidad de cada talle antes de concretar la operación. Actualmente, el catálogo oficial también muestra modelos con descuentos del 50%, entre ellos las SL 72 OG y las SL 72 RS, aunque la oferta puede cambiar rápidamente.

Adidas.

Por tratarse de una liquidación con stock limitado, un modelo que aparece disponible puede agotarse o dejar de ofrecer determinados talles. Por eso, antes de comprar conviene verificar el precio final y las condiciones vigentes en el momento de la operación.

Cuotas sin interés: cómo funciona la financiación

Además de las rebajas, Adidas ofrece distintas alternativas de financiación según el monto total del carrito. La promoción contempla:

3 cuotas sin interés para compras desde $89.999.

para compras desde $89.999. 6 cuotas para consumos superiores a $149.999.

para consumos superiores a $149.999. 9 cuotas para compras que superen los $179.999.

También existen beneficios vinculados al programa adiClub, en el que los integrantes pueden acumular y utilizar puntos y acceder a determinados beneficios y cupones, de acuerdo con las condiciones vigentes.

La oferta no se limita al calzado: el outlet también incluye indumentaria deportiva y camisetas oficiales de clubes y selecciones. Entre las prendas promocionadas aparecen productos de River Plate, Boca Juniors y Alemania, con descuentos de hasta 35%.

En definitiva, la oportunidad más fuerte está en los modelos que alcanzan el 50% de descuento, pero la conveniencia final dependerá del talle disponible, el precio de referencia y las condiciones de financiación. Como sucede habitualmente con los outlets, la clave está en revisar el catálogo cuanto antes: el stock puede cambiar sin previo aviso.