Descuentos del 60% en zapatillas y ropa de marca en CABA: dónde queda el outlet

Los outlets volvieron a ganar protagonismo entre quienes buscan zapatillas e indumentaria de marca a precios más bajos. En ese escenario, Premium Market Outlet sumó una nueva sucursal en la Ciudad de Buenos Aires, con productos importados, saldos de stock, prendas discontinuas y descuentos que llegan hasta el 60%.

La propuesta reúne calzado deportivo, ropa urbana y accesorios de distintas marcas internacionales. Entre las ofertas relevadas aparecen zapatillas con rebajas del 60%, mientras que otros productos tienen descuentos del 30%, 40% y 50%. La cadena también permite comprar por internet y ofrece opciones de financiación.

Dónde queda el outlet de Premium Market en CABA

La nueva sucursal porteña de Premium Market está ubicada en avenida Cabildo 2301, en la esquina con Olazábal, en el barrio de Belgrano. El local funciona de lunes a sábados, de 10 a 20, con atención durante toda la jornada. Es un establecimiento de dos plantas que amplió la presencia de la marca, que anteriormente tenía su principal punto de venta en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La propuesta es atractiva para quienes buscan productos de temporadas anteriores, sobrantes de stock y artículos discontinuados. Una de las particularidades del espacio es que la mercadería está organizada por talle, categoría y rango de precios, para facilitar la búsqueda entre las distintas opciones.

Además de la sede de Belgrano, Premium Market mantiene otra sucursal en Martínez, sobre Colectora Panamericana 801, que funciona de jueves a domingos, de 10 a 20.

Zapatillas y ropa con hasta 60% de descuento

Entre los productos destacados aparecen artículos de distintas marcas internacionales. El descuento más alto relevado llega al 60% y corresponde a un modelo de zapatillas Melissa Ulitsa Next Gen Unisex, publicado a $21.199.

También hay zapatillas deportivas con rebajas importantes. Por ejemplo, las Brooks Divide 4 para hombre aparecen a $87.499, con un 50% de descuento, mientras que las Pony Italian Top Star Eden se ofrecen a $46.830, con una rebaja del 30%.

En indumentaria también hay alternativas:

Campera Brixton Claxton Crest: $47.025, con 45% de descuento.

$47.025, con 45% de descuento. Chaleco PU Forever21: $56.000, con 30% de descuento.

$56.000, con 30% de descuento. Cardigan largo Forever21: $27.965, con 30% de descuento.

$27.965, con 30% de descuento. Buzo Pony Inyo: $22.399, con 30% de descuento.

$22.399, con 30% de descuento. Remera básica Forever21: $13.300, con 30% de descuento.

$13.300, con 30% de descuento. Gorra Goorin Baseball Best Mate: $23.999, con 40% de descuento.

Los precios y el stock pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad, algo especialmente relevante en un outlet basado en saldos y productos discontinuados.

Cómo comprar y qué beneficios ofrece el outlet

Además de la posibilidad de acercarse al local de Belgrano, Premium Market cuenta con una tienda online, por lo que algunas de las prendas y zapatillas pueden adquirirse desde cualquier punto del país.

Para las compras digitales, la propuesta incluye tres cuotas sin interés en todas las operaciones. En los carritos que superen los $150.000, la financiación se extiende a seis cuotas sin interés.

También existe un beneficio para los envíos: las compras que tengan de valor total de $99.999 o más cuentan con envío a domicilio gratuito, de acuerdo con las condiciones informadas por la empresa.

En un contexto en el que las compras de indumentaria importada compiten cada vez más con las alternativas online, los outlets funcionan como una vía para acceder a marcas reconocidas sin pagar necesariamente el precio de una colección vigente. En este caso, la variedad combina calzado deportivo, prendas urbanas y accesorios, aunque las mejores oportunidades dependen del stock disponible.