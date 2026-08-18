Descuento del 45% en un outlet Nike para zapatillas e indumentaria: cómo obtenerlo y dónde comprar

Nike volvió a reforzar su estrategia de liquidación en Argentina con una renovación de su sección SALE, en la que se pueden encontrar zapatillas, botines, camperas y otras prendas con descuentos de hasta el 45%. La propuesta abarca productos de colecciones anteriores y stock discontinuado, con precios que pueden quedar muy por debajo del valor original.

La oferta se concentra en el canal oficial de la marca y cambia de acuerdo con el stock disponible. Entre las oportunidades relevadas aparecen, por ejemplo, botines con 45% de descuento y zapatillas urbanas con rebajas del 35%, mientras que el catálogo general actualmente incluye cientos de productos en promoción.

Nike con hasta 45% de descuento: qué productos están en oferta

La liquidación incluye distintas categorías de calzado e indumentaria. Entre los productos destacados figuraban una campera Nike Sportswear Classic Puffer, con 40% de descuento y un precio de $161.999, y los botines Nike Tiempo Legend 10 Academy, con una rebaja del 45% y un valor de $104.499.

También había opciones para quienes buscan zapatillas urbanas o para entrenar. Entre ellas aparecían las Nike SB Chron 2 Canvas, con 35% de descuento y un precio informado de $87.749, mientras que las Nike Downshifter 13 tenían una rebaja del 20%, a $199.999.

El catálogo oficial también continúa con productos con descuentos de hasta 45% e incluso superiores en determinadas categorías. Por ejemplo, en la actualidad aparecen las Nike Tiempo Legend 10 Pro con 45% de descuento, mientras que otras zapatillas y botines llegan al 50% en la sección de oportunidades.

Esto implica un punto importante para quienes buscan aprovechar la promoción: el porcentaje de descuento no es uniforme para todos los productos. Depende del modelo, la colección, el talle y el stock disponible.

Cómo comprar las zapatillas y la ropa con descuento

Para acceder a las ofertas hay que ingresar al sitio oficial de Nike Argentina y dirigirse a la sección de oportunidades o SALE. Allí se puede ordenar el catálogo por precio o porcentaje de descuento y utilizar los filtros para buscar una categoría o modelo específico.

Una estrategia útil es buscar primero el talle. En los outlets y liquidaciones, buena parte de las mejores rebajas corresponde a temporadas anteriores o productos con disponibilidad limitada. Por eso, un modelo puede aparecer con un descuento importante pero desaparecer cuando se agota una determinada numeración.

Nike.

La propia información publicada sobre la liquidación también destaca la posibilidad de acceder a 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés, dependiendo del medio de pago, la tarjeta y el monto de la compra. Las condiciones concretas pueden variar y deben revisarse antes de confirmar la operación.

Además, Nike mantiene una promoción de envío gratis para miembros en compras superiores a $129.999, válida hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar stock, según sus términos y condiciones. El beneficio alcanza el envío estándar y determinadas modalidades de retiro, con exclusiones para servicios express.

Dónde comprar Nike con descuento y qué conviene revisar

La alternativa principal de esta liquidación es la tienda online oficial de Nike Argentina, que concentra el catálogo de productos en oferta. La marca también cuenta con locales físicos y opciones de retiro vinculadas a las compras online, según la disponibilidad de cada producto.

Antes de comprar, conviene mirar tres datos: precio original, precio final y porcentaje real de descuento. También es importante comprobar el talle disponible y las condiciones de cambio o devolución, especialmente cuando se trata de productos identificados como oportunidades o liquidaciones.

El contexto explica parte de la estrategia. En un mercado donde las marcas deportivas compiten por un consumidor más atento al precio, las liquidaciones de stock permiten renovar colecciones y, al mismo tiempo, ofrecer productos de primeras marcas a valores más bajos.