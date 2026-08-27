Descuentos en un outlet de zapatillas Topper: cómo y dónde comprar en CABA

Conseguir zapatillas e indumentaria deportiva a precios más accesibles es posible en los outlets de Topper en la Ciudad de Buenos Aires, que ofrecen una liquidación especial con descuentos en productos seleccionados y promociones por tiempo limitado. Entre las alternativas aparecen zapatillas, ropa y accesorios para adultos y niños.

Una de las principales promociones es el 3x2, que permite llevar tres productos y pagar solamente dos. En el caso del calzado, por ejemplo, tres pares de zapatillas de $39.900 cada uno quedan en un valor efectivo de $26.600 por par al aplicar la promoción. La oferta se combina con alternativas de pago en cuotas sin interés, según las condiciones vigentes en cada punto de venta.

Outlet Topper: qué productos se pueden conseguir

La liquidación incluye una variedad de productos deportivos y urbanos para diferentes edades y disciplinas. Entre las opciones aparecen zapatillas para pádel, tenis, básquet y hockey, además de botines de fútbol y modelos de uso cotidiano.

La oferta también alcanza a la indumentaria. Hay remeras desde $15.000, shorts de baño a $20.000, buzos desde $30.000 y camperas a partir de $40.000, además de tops deportivos y accesorios como mochilas y pelotas.

Uno de los sectores que puede resultar más atractivo para quienes buscan precios bajos es el denominado “oportunidades únicas”, donde los productos están organizados por talle y se ofrecen en cajas abiertas con rebajas de hasta el 50%. La disponibilidad depende del stock y de los talles existentes en cada local.

Dónde están los outlets de Topper en CABA

Las promociones están disponibles en dos puntos de venta de la Ciudad de Buenos Aires:

Palermo: Avenida Córdoba 4650.

Avenida Córdoba 4650. Microcentro: Florida 834, dentro del sector de outlet del local.

La propuesta puede ser especialmente conveniente para quienes buscan renovar varios productos a la vez, ya que el 3x2 permite reducir el precio promedio de cada artículo. Sin embargo, es importante verificar qué productos participan de la promoción antes de comprar.

Outlet de Topper.

Además de la oferta presencial, Topper mantiene una sección de Outlet online, donde la disponibilidad y los precios pueden variar según talle, categoría y stock. La marca informa actualmente que su outlet contempla zapatillas, indumentaria y accesorios, con precios promocionales sujetos a disponibilidad.

Cuotas sin interés y otras promociones de Topper

El financiamiento es otro de los puntos a tener en cuenta. En su sitio oficial, Topper informa 3 cuotas sin interés para compras desde $80.000 y 6 cuotas sin interés para compras desde $150.000 con determinadas tarjetas. También aparecen promociones específicas con bancos y medios de pago, por lo que conviene revisar las condiciones antes de finalizar la compra.

La marca también mantiene una liquidación y una promoción de outlet vigentes hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock, según corresponda.