Abrió un outlet con ropa barata en Provincia de Buenos Aires: dónde queda

Un nuevo outlet de ropa abrió en la provincia de Buenos Aires con una propuesta que alivia al bolsillo: vender prendas a valores mayoristas sin exigir una compra mínima. El local tiene más de 1.000 metros cuadrados y ofrece indumentaria para toda la familia, además de calzado deportivo e informal.

El espacio se llama Ropa Lenic y está ubicado en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Abrió sus puertas hace poco más de un mes y combina prendas de confección nacional, productos importados de distintas temporadas y artículos de marcas reconocidas a precios de liquidación.

Dónde queda el nuevo outlet de La Matanza

El outlet está ubicado sobre avenida Juan Manuel de Rosas 11855, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, en el oeste del Gran Buenos Aires. El local tiene una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y funciona tanto para consumidores finales como para revendedores.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que no hay que comprar por cantidad para acceder a los precios mayoristas. Los clientes pueden llevar una sola prenda y pagar el valor establecido para la venta al por mayor, sin un monto mínimo de compra.

La modalidad apunta a un público amplio: desde quienes necesitan renovar algunas prendas del guardarropa hasta comerciantes o emprendedores que buscan abastecerse para reventa.

Qué ropa y productos se pueden conseguir

La oferta incluye indumentaria femenina, masculina e infantil, además de zapatillas deportivas y calzado informal. Entre los productos destacados por Radio Mitre aparecen prendas básicas y artículos de temporada. Algunos de los precios informados son los siguientes:

Remeras básicas: desde $3.000.

desde $3.000. Musculosas deportivas: alrededor de $3.500.

alrededor de $3.500. Camisas para hombre: $6.600.

$6.600. Jeans de mujer: desde $7.500 en mesas promocionales.

desde $7.500 en mesas promocionales. Jeans de hombre y mujer: $16.500.

$16.500. Pantalones de raso: $9.800.

$9.800. Pulóveres, poleras y remeras de manga larga: $9.000 en el sector de promociones.

$9.000 en el sector de promociones. Zapatillas deportivas e informales: desde $10.000.

desde $10.000. Tapados femeninos: entre $16.000 y $23.000.

entre $16.000 y $23.000. Camperas, blazers y camperones: entre $20.000 y $25.000.

Los valores sirven como referencia sobre la propuesta del local, pero pueden modificarse según el producto, el stock y las promociones disponibles al momento de la compra.

Por qué los outlets ganan espacio entre los consumidores

La expansión de los outlets se produce en un mercado en el que el precio se convirtió en uno de los principales criterios de decisión para comprar indumentaria. El formato permite a las marcas y comercios mover mercadería de temporadas anteriores, excedentes o productos discontinuos y, al mismo tiempo, ofrecer precios más bajos.

En el caso de Ropa Lenic, la propuesta suma otro atractivo: trasladar al consumidor final un esquema asociado tradicionalmente a la venta mayorista. Así, una persona que necesita comprar una única remera, jean o par de zapatillas puede acceder al precio sin tener que llevar varias unidades.

Ropa Lenic.

El local también representa el desembarco de la firma en el rubro textil. El proyecto está liderado por el empresario Leonel Nicolás Albano. Su compañía cuenta con más de 20 tiendas vinculadas a la venta de electrodomésticos.

Para quienes quieran acercarse, el dato central es entonces la ubicación: avenida Juan Manuel de Rosas 11855, Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. La disponibilidad de talles, modelos y precios puede variar por la rotación propia de un outlet.