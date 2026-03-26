¿Qué es la eutanasia?: ¿Cuál es la diferencia con el suicidio asistido?

El término eutanasia proviene del griego, donde “eu” significa bien y “thánatos” muerte.

La eutanasia es uno de los temas más polémicos y debatidos en todo el mundo. Médicos, filósofos, políticos y especialistas de diversas áreas dedicaron años a discutir sobre el derecho a morir con dignidad y sin dolor. Pero, ¿qué significa realmente la eutanasia y por qué sigue siendo un asunto tan controvertido?

El término eutanasia proviene del griego, donde “eu” significa bien y “thánatos” muerte, es decir, una buena muerte o un morir sin sufrimiento. Sin embargo, con el tiempo, este concepto fue evolucionando hasta referirse a la acción de provocar la muerte a una persona que sufre, con la intención de aliviar su dolor y respetar su deseo de no seguir viviendo en esas condiciones.

¿En qué países es legal la eutanasia?

Países Bajos — 2002: primer país del mundo en legalizarla por ley.

Bélgica — 2002: ese mismo año siguió el modelo neerlandés.

Luxemburgo — 2009

Canadá — 2016

España — 2021

Nueva Zelanda — 2021

Portugal — 2023 (con implementación progresiva)

Uruguay — 2025 (ley aprobada, implementación en curso)

¿Cuál es la diferencia con el suicidio asistido?

La eutanasia consiste en provocar intencionalmente la muerte de un paciente mediante intervención médica para aliviar un sufrimiento que se considera insoportable, siempre que sea solicitada libremente. Es importante diferenciarla del suicidio asistido: en la eutanasia, el profesional de la salud ejecuta el procedimiento, mientras que en el suicidio asistido el paciente o una persona autorizada es quien realiza el acto final, aunque con medios proporcionados por el médico.