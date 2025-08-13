Turismo rural en Buenos Aires: estancias para pasar el día o fin de semana

Buenos Aires tiene muchísimos destinos increíbles para hacer una escapada sin alejarse tanto de la Ciudad. Lo mejor, es que varias estancias son ideales para quienes disfrutan del turismo rural. ¿A dónde ir el fin de semana?

Si bien la lista de estancias para disfrutar de actividades rurales en la provincia de Buenos Aires es extensa, hay ciertos hoteles que se destacan por ofrecer una amplia variedad de actividades para realizar. Estas son:

Estancia La Candelaria

Considerada como una de las más lindas de la provincia de Buenos Aires es ideal para una escapada de fin de semana. Cuenta con un castillo de estilo normando y la posibilidad de dormir en su interior, lo que la convierten en el destino perfecto para vivir una escapada de cuentos y mucho lujo a pocos kilómetros de Buenos Aires.

Ubicada en Lobos, sobre el km 114,5 de la Ruta 205, la propiedad data del año 1840 y cuenta con un espectacular parque exterior, con más de 200 especies de árboles, que fue diseñado por el distinguido paisajista Carlos Thays. Además del hospedaje los visitantes pueden disfrutar de un día de campo, ya que la estancia cuenta con show folclórico, charla histórica en el Castillo, clase de empanadas argentinas, la posibilidad de hacer recorridos en bicicleta y otras actividades.

La Florida Casa Pueblo

Se trata de un hotel boutique que funciona en una casa que data de 1900. Se encuentra en medio del casco histórico de San Antonio de Areco y tiene 4 habitaciones. Con decoración ecológica, también posee algunos espacios comunes como una sala de estar, una pileta y un jardín ideal para leer bajo la sombra de los árboles. Es una de las mejores opciones para escapadas cortas cerca de la ciudad. Su dirección exacta es Bolívar 321.

Estancia Villa María

Se encuentra a 30 kilómetros de Campanópolis y se trata de un elegante hotel ubicado en medio de grandes jardines. Es ideal para pasar la noche o una escapada el fin de semana, además de tener comidas incluidas, cuenta con canchas de tenis, un campo de golf y una sala de billar recubierta en madera. También tiene la posibilidad de realizar cabalgatas a caballo y paseos en carruaje.

Estancia La Alameda

Se trata de un tranquilo hotel, reconocido por su inconfundible fachada amarilla y roja. Ubicado sobre el kilómetro 12 del Camino de Circunvalación de la ciudad de Chascomús, es perfecto para quienes disfrutan de una escapada en medio de la naturaleza o de fines de semana de pesca. El complejo cuenta con 9 habitaciones informales con mobiliario antiguo y entrada exterior. Además, tiene una vista privilegiada a la laguna y durante su paso por la estancia los visitantes pueden realizar actividades como cabalgatas, paseos en tractor, pesca, partidos de fútbol, tenis o vóley, entre otros atractivos y entretenimientos.