Tiene vista al lago, entrada gratuita y exposiciones de arte: el destino ideal para hacer una escapada a tan solo 40 minutos de CABA.

Los museos son una de las opciones perfectas para hacer una escapada de fin de semana: tienen exposiciones diversas y hay para todas las edades. Sin embargo, al momento de elegir a dónde ir, muchos quieren alejarse de la vorágine de CABA para acceder a algún lugar más tranquilo y rodeado de naturaleza. Por este motivo, este museo a tan solo 40 minutos de Capital Federal es perfecto.

Se trata de Malba Puertos, una sede del famoso museo que no tiene muchos años de antigüedad. Ubicado en Puertos, el famoso barrio privado ubicado es Escobar, este lugar resuena como uno de los destinos imprescindibles para amantes del arte y la naturaleza. Dentro de su catálogo tiene exposiciones fijas, algunas temporales y diferentes actividades y talleres ligados a la literatura y el cine.

Esta sede destaca por su entorno natural, muy diferente al que se encuentra en CABA. Precisamente, el barrio fue construido con un lago central de 200 hectáreas, una reserva ecológica de 60 hectáreas bordeando el Río Lujan. Por eso, quienes se acerquen pueden vivir de una tarde llena de cultura y luego descansar mirando el paisaje.

Para quienes busquen una salida diferente, se puede vivir una jornada única y totalmente accesible: el museo tiene entrada gratuita, está abierto de martes a domingos de 11 a 18 y cuenta con estacionamiento y lockers para guardar objetos personales. Además, en el mismo predio se encuentra el Café Maldí, abierto de 8 a 19 horas y perfecto para cerrar la jornada con una merienda.

Cómo llegar a Malba Puertos

La llegada al museo desde CABA es fácil y no debería llevar más de 45 minutos en un día de tráfico normal. Simplemente hay que tomar la Panamericana en dirección al Norte hasta empalmar con el ramal Escobar. Una vez que se llegue a esta ciudad, continuar hasta la bajada de Av. los Lagos y continuar con las indicaciones de los letreros.