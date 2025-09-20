Si podés, aprovechá esta escapada: el pueblo argentino que le encantó a Lady Di

El pueblo ubicado en el sur de país que es furor entre los meses de noviembre y marzo.

Gaiman es un pueblito de Chubut, de origen galés, que forma parte de los “Best Tourism Villages” en 2023, una denominación mundial que distingue localidades que cuidan su cultura y tradiciones. Fundado en 1865 por colonos galeses que llegaron buscando preservar sus costumbres en tierras patagónicas, hoy conserva joyas históricas como la Capilla Bethel y la Primera Casa de Gaiman, habitada originalmente por David D. Roberts y su esposa, vestigios vivos de un pasado que aún se respira al recorrerlo, ideal para poder aprovechar de una escapada de fin de semana o en vacaciones y con un dato inesperado: lo visitó Lady Di años atrás y le encantó.

Uno de los atractivos más destacados de la zona es el Geoparque Bryn Gwyn, que en galés significa “loma blanca”. Está emplazado a menos de 10 killómetros del centro de Gaiman, al aire libre, con restos fósiles parcialmente descubiertos y carteles explicativos que guían al visitante a lo largo de millones de años de historia geológica.

Otra experiencia imperdible es disfrutar del famoso té galés, tradición instalada con fuerza en Gaiman. En Ty Te Caerdydd, la casa de té más renombrada del pueblo, se ofrece este ritual acompañado de torta negra, panes caseros, dulces de estación y tortas típicas, un momento pausado que remonta al arribo de los primeros colonos. Lo curioso es que Lady Di, en su visita en 1995 cuando aún era princesa, no se fue sin probarlo.

Recorrer el pueblo también permite conocer puntos históricos como la Primera Casa de Gaiman, que hoy funciona como lugar de interés cultural; el Museo Histórico Regional, que pertenece a la Asociación de Educación y Cultura Galesa Camwy, ubicado en la antigua estación del ferrocarril; el Museo Tehuelche-Mapuche; y la pintoresca Casa del Poeta, que ofrece una mirada íntima a la vida de los colonos.

Cómo llegar a Gaiman

Llegar a Gaiman no es complicado: primero se vuela hasta Trelew, ciudad cercana con aeropuerto, y desde allí se toma la Ruta Nacional 25 unos 15 kilómetros para llegar al pueblo. Se puede hacer en vehículo, en colectivo regionales o taxi. La mejor época para visitar Gaiman es desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo, cuando el clima permite recorrer los exteriores, hacer actividades al aire libre y disfrutar del río Chubut cercano, ideal también para quienes buscan combinar naturaleza, historia y tranquilidad.