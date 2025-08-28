Ni Jujuy, ni Misiones: el pueblo con una selva de película para una escapada

Salta ofrece muchos destinos turísticos.

Para quienes desean un plan de descanso sin un itinerario definido, pocas experiencias resultan tan gratificantes como emprender una escapada. El norte argentino ofrece paisajes imponentes, sabores tradicionales y rincones poco explorados que sorprenden a cada visitante.

Esta región, marcada por la diversidad natural y cultural, invita a dejarse llevar por la aventura y descubrir pueblos donde la calma y la belleza conviven en perfecta armonía.

Entre esos destinos se encuentra un poblado serrano que guarda uno de los tesoros más fascinantes del país: una selva majestuosa en la que el verde intenso se combina con la neblina de las sierras y los caminos parecen salidos de una postal.

¿Dónde queda el pueblo con una selva majestuosa?

Se trata de Tartagal, en la provincia de Salta, un lugar que conserva la esencia de la vida rural y, al mismo tiempo, ofrece la grandeza de uno de los entornos más sorprendentes del norte argentino.

Rodeado de sierras y ubicado en la transición entre las yungas y el Chaco salteño, este destino se convirtió en una opción cada vez más buscada por los viajeros que priorizan la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de descubrir rutas menos transitadas.

Gracias a su clima cálido y húmedo, puede visitarse en cualquier época del año. El verano, con sus lluvias intensas, multiplica el verdor de la selva y aumenta el caudal de los ríos, ofreciendo un espectáculo natural único.

¿Cómo llego a Tartagal?

El acceso a Tartagal es sencillo: desde la ciudad de Salta se puede llegar en vehículo particular o en ómnibus de media distancia, atravesando caminos que serpentean entre cerros coloridos y localidades con historia.

Su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros puntos de interés, como la ciudad de Orán, el Parque Nacional Baritú o la frontera con Bolivia, lo que lo convierte en un excelente punto de partida para ampliar el recorrido.

¿Cómo es Tartagal?

El paisaje de la zona mezcla pendientes montañosas cubiertas de selva, cursos de agua cristalina que bajan de las sierras y llanuras que se abren hacia el horizonte chaqueño. La biodiversidad es notable: en la región es posible avistar tucanes, loros, tapires e incluso osos hormigueros.

Uno de los sitios más valiosos es el Monumento Natural Bosques Petrificados, un área protegida que conserva fósiles de árboles con millones de años de antigüedad. Caminar entre esas formaciones es un viaje al pasado que fascina tanto a los amantes de la geología como a quienes disfrutan de la fotografía.

¿Qué puedo hacer en Tartagal?

Las actividades disponibles incluyen caminatas por senderos selváticos, observación de aves, excursiones en bicicleta de montaña y travesías en vehículos 4x4 por caminos de cornisa. También se pueden realizar cabalgatas, visitar fincas de frutas tropicales o detenerse en miradores naturales que regalan panorámicas únicas de la selva salteña.

El casco urbano de Tartagal mantiene su encanto sencillo, con calles tranquilas, casas de adobe y techos de teja. No hay grandes cadenas comerciales y eso realza el carácter auténtico del lugar. La vida transcurre a un ritmo pausado, acompañado por la hospitalidad de sus habitantes.

La cultura local se expresa en festivales folclóricos, ferias de artesanías y celebraciones religiosas, donde la música y la danza tienen siempre un rol central. La gastronomía suma otro atractivo: humitas, tamales y empanadas salteñas son parte indispensable de la experiencia.