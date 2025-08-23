El rincón escondido en el norte para hacer una escapada

Argentina ofrece una gran variedad de destinos turísticos y cada provincia conserva rincones con propuestas únicas. El norte del país mantiene un encanto especial porque combina naturaleza, historia y cultura en un mismo lugar. Dentro de esa región, La Caldera, en la provincia de Salta, se destaca como un destino atractivo para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y la posibilidad de conocer tradiciones locales.

La Caldera se ubica en el Valle de Lerma, a solo 22 kilómetros de la ciudad de Salta. Su cercanía a la capital provincial permite un acceso sencillo, pero al mismo tiempo conserva un entorno sereno rodeado de cerros y vegetación autóctona.

¿Cómo es la Caldera?

El pueblo se caracteriza por sus calles angostas y su arquitectura colonial, que refleja la historia de la región. Además, su proximidad al río Caldera y a rutas secundarias facilita combinar la visita con excursiones hacia serranías y arroyos del valle.

Quienes recorren La Caldera encuentran un casco histórico que concentra plazas, capillas y construcciones tradicionales que invitan a conocer la identidad local. La naturaleza también tiene un papel central, con senderos que bordean el río y permiten caminatas, observación de flora y fauna o picnics al aire libre.

Para los visitantes que buscan actividades más activas, el lugar ofrece cabalgatas, recorridos en bicicleta y excursiones guiadas por los alrededores.

La gastronomía es otro de los atractivos del pueblo. En pequeños restaurantes y comedores familiares se pueden probar platos típicos de la cocina salteña como empanadas, locro y tamales. A lo largo del año también se realizan festividades locales y encuentros culturales que permiten compartir con los habitantes, conocer sus danzas, su música y sus tradiciones más arraigadas.

¿Qué puedo hacer en la Caldera?

Los turistas pueden conocer la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, construida por los Jesuitas en el siglo XVII. Está ubicada al costado del antiguo Camino del Inca, ruta que usaban los habitantes de ese antiguo imperio. Con una arquitectura que remite a sus orígenes, la iglesia se presenta como una hermosa alternativa para aquellos que disfrutan de la historia del pueblo.

Otro de los atractivos es el imponente Cristo que se encuentra erigido en medio de verdes cerros, se destaca por sus 28 metros de altura incluida su base, que protege al pueblo y su iglesia. En su base se encuentra una moderna capilla y una amplia zona parquizada con instalaciones. Un magnífico lugar para observar el Valle de Lerma desde su límite norte.

¿Cómo llego a la Caldera?

Desde la ciudad de Salta, en vehículo particular se accede por la Ruta Nacional 68 y luego por caminos pavimentados que conducen al pueblo en unos 30 minutos. Durante el recorrido se disfrutan vistas panorámicas del Valle de Lerma que enriquecen la experiencia. Otra alternativa es el transporte público, ya que colectivos regulares conectan la capital provincial con el pueblo.

La Caldera es un destino que combina historia, naturaleza y hospitalidad en un mismo lugar. Con propuestas que se adaptan tanto a quienes buscan descanso como a los que prefieren actividades al aire libre, el pueblo salteño se consolida como una opción ideal para una escapada corta o una visita más extensa dentro del norte argentino.