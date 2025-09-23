Muchos creen que se trata de Inglaterra, pero es Catamarca: así es el Londres argentino, gran aclamado por el turismo.

En el corazón del departamento de Belén, Catamarca, se encuentra Londres, una pequeña localidad que guarda un tesoro histórico y cultural invaluable. Aunque la ciudad más famosa con este nombre se encuentra en Inglaterra, Argentina también tiene la propia y es muy aclamada por el turismo.

Fundada en 1558 por Juan Pérez de Zurita, se la reconoce como la primera ciudad establecida en el actual territorio argentino, incluso anterior a ciudades como Córdoba o Buenos Aires en su etapa definitiva. Su nombre no deja de llamar la atención: se bautizó “San Juan de la Rivera de Londres” en honor a la reina María Tudor de Inglaterra, casada con Felipe II de España en ese entonces. Con el tiempo, la denominación se simplificó hasta quedar en el actual “Londres”.

Más allá de la curiosidad de su nombre, Londres es hoy un punto turístico clave en Catamarca. Allí se encuentran las Ruinas del Shincal de Quimivil, un sitio arqueológico que fue capital administrativa del Imperio Inca en la región. Este espacio, con restos de templos, plazas ceremoniales y caminos, atrae cada año a viajeros nacionales e internacionales interesados en la historia precolombina.

El paisaje es otro de sus grandes encantos: rodeada de cerros, viñedos y pueblos artesanales, Londres se posiciona como una parada obligatoria en la Ruta 40. Además, conserva tradiciones locales, celebraciones patronales y una marcada identidad catamarqueña que la distingue.

Cómo llegar a Londres desde San Fernando del Valle de Catamarca

Londres se ubica a unos 230 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, capital provincial. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 38 hasta Aimogasta y luego continuar por la Ruta Nacional 60, que conecta directamente con Belén y Londres. El viaje en auto demora alrededor de tres horas y media, atravesando paisajes cordilleranos que hacen del recorrido una experiencia en sí misma. También existen servicios de ómnibus de media y larga distancia que unen la capital con Belén, desde donde es sencillo trasladarse a Londres.