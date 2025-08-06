Los 8 lugares para pasar un fin de semana con niños cerca de Buenos Aires

Buenos Aires tiene muchísimos destinos para hacer una escapada en familia, incluso algunos con entrada gratuita. Con juegos, atracciones divertidas, naturaleza y animales, te contamos cuáles son los mejores 8 lugares para pasar un fin de semana lleno de diversión junto a los más chicos.

1. República de los Niños

La República de los Niños es uno de los planes ideales para que los más chicos pasen una jornada distinta recorriendo uno de los parques más grandes que existen en la Argentina, se encuentra en la localidad de Gonnet, cerca de la Ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Cada día de la semana dispone de un sinfín de actividades para todos los gustos.

Horarios: Abre todos los días. Se puede recorrer libremente el parque (50 hectáreas), con sus construcciones a escala para niños. Actualmente, no están habilitados los juegos mecánicos tradicionales.

Abre todos los días. Se puede recorrer libremente el parque (50 hectáreas), con sus construcciones a escala para niños. Actualmente, no están habilitados los juegos mecánicos tradicionales. Precio: la entrada y estacionamiento gratuitos, además se puede ingresar con comida y bebida para no comprar en el predio. Algunas actividades dentro del parque puede que tengan un costo que sirve para financiar su funcionamiento.

2. Parque de la Costa (Tigre)

El parque de la Costa es uno de los más elegidos para pasar un fin de semana de pura diversión. Tiene cinco montañas rusas (Boomerang, El Vigía, Saltos del Delta, Torbellino y Desafío) y juegos ideales para toda la familia como La Vuelta al Mundo, Orcas Voladoras, Autos Chocadores, Botes del Pantano, La Cueva de Dinos, carrusel, Sillas Voladoras y espectáculos en vivo.

Horarios: Abre sábados, domingos y feriados de 11:00 a 19:00 (los juegos funcionan hasta las 18:30).

Precios

Pasaporte Full (boletería): $12.700 + $50 de tasa municipal.

Pasaporte Full (online): $7.750 + impuestos (14%).

Pasaporte Promo (entre semana): $19.800 en boletería; $17.400 online.

Pasaporte Promo (fines de semana y feriados): $24.800 en boletería; $21.700 online.

Pasaporte Anual: $105.000 en boletería; $92.100 online.

Tasa municipal: $50 por persona.

Promociones vigentes

“Volvé 1 vez más”: con la entrada del día, se puede regresar por $12.000 dentro de los 60 días.

Descuentos con Club La Nación, 365 y tarjeta Soy Tigre.

3. Temaikén

Este bioparque, ubicado en Escobar, es una excelente opción para ver animales en un entorno que busca reproducir sus hábitats naturales. En Temaikén hay áreas especiales para los más pequeños y diversas actividades educativas.

Horarios: Miércoles a domingo y feriados, de 10:00 a 18:00.

Precios para residentes argentinos (compra online con descuento)

Adultos: $28.875

Menores de 3 a 10 años y jubilados: $24.544

Menores de 3 años: gratis

Estacionamiento: $3.410



Los 8 lugares para pasar un fin de semana con niños cerca de Buenos Aires.

4. Chacra Educativa San Isidro Labrador

La chacra ofrece recorridos libres para disfrutar de la naturaleza y los animales en familia. Además, ofrece talleres de panadería. Se encuentra ubicada en Perito Moreno 2610, Villa Adelina, San Isidro

Horarios

Sábados: de 14:00 a 17:00, sin necesidad de turno.

Lunes a viernes: visitas educativas con reserva previa, de 9:30 a 11:30 y de 13:30 a 15:30.

Los días de lluvia permanece cerrada.

Precio: entrada libre y gratuita.

5. Museo del Juguete

Ubicado en Boulogne, San Isidro, es un destino ideal para visitar con los más chicos, cuenta con juegos y juguetes de todas las épocas y salas temáticas en un parque arbolado para recorrer.

Horarios

Miércoles a viernes: de 11:00 a 17:00

Sábados y domingos: de 13:00 a 17:00

Precio: entrada gratuita, con bono contribución voluntario.

6. Ferroclub Escalada

Ubicado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, se trata de un excelente plan para un fin de semana en familia. Se puede llevar el mate, perderse entre los vagones antiguos y pasear en trencito minitrocha. Además, los voluntarios tienen puestos con tortas y opciones sin TACC para disfrutar de algo rico a la tarde.

Horarios: Sábados y domingos de 14:30 a 18.

Precio

Menores de 4 años no abonan.

Menores de 4 a 12 años y jubilados $3000.

Mayores de 12 años $5000.

Personas con discapacidad presentando CUD y DNI no abonan.

Viaje en el Ferrocarril Económico Sud $1000.

Viaje en los trenes grandes sin cargo.

7. Parque temático "El Laberinto"

El Laberinto está situado a unas cuadras de la playa en Las Toninas y está conformado por senderos entre cerco vivo de acacias de hasta 5 metros de altura. Cuenta con cinco caminos de acceso, pero solo uno lleva al mirador o mangrullo de 10 m, desde donde se observa el mar, las dunas y los chalets de los alrededores. Es un plan ideal para las familias que se encuentran cerca de la costa.

Horarios: Abre todos los días de 10 a 18, siendo el último ingreso permitido al Laberinto a las 17 o 17:30.

Precios:

Residentes del Partido de La Costa : entrada local promocional de $4.000 en efectivo , adultos y menores desde 6 años.

Precio general estimado: entre $6.000 y $7.000 para no residentes.

8. Valle del Picapedrero

Ubicado en Tandil, se trata de uno de los sectores menos transitados por turistas que fue adaptado para practicar distintas actividades al aire libre, como escalada, rappel, tirolesa y cruces por puentes de cuerdas entre paredes abruptas de roca. Es el destino ideal para un fin de semana de aventuras en familia. También ofrece caminatas educativas y circuitos guiados con profesionales que permiten conocer la historia de los primeros picapedreros italianos que llegaron a la zona.

Horarios: el parque abre sábados, domingos y feriados; en vacaciones de invierno y verano abre todos los días. Se sugiere reservar mediante WhatsApp, aunque algunas actividades, como la escalada, pueden hacerse sin reserva previa, salvo en épocas de alta demanda.