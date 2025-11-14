La playa a menos de una hora de Buenos Aires: precios y cómo llegar

Ubicada a sólo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, la playa Sharewood de la localidad bonaerense de Pilar prepara su propuesta para la temporada de verano 2025-2026. Con chances de incursionar en el fabuloso mundo del wakeboard en un escenario rodeado de laguna y bosque, el complejo de agua cristalina dispone también de un bar al aire libre y zona de descanso.

"El restaurante ofrece opciones durante todo el día, desde desayunos y brunch hasta almuerzos, meriendas y cenas con buena coctelería. Perfecto tanto para ir en pareja como con amigos", destacó el portal Bairessecreta.com.

¿Qué hacer en la playa Sharewood de Pilar?

Con el wakeboard como atractivo principal, Sharewood se erige como un verdadero polo regional de los deportes acuáticos. Además, lo más atractivo es que no hace falta tener experiencia ya que el propio complejo brinda los servicios de equipo y vestimenta necesaria. Los turnos son de 20 minutos y hay que reservar con anticipación en el sitio oficial.

Fuera del curso del agua, Sharewood detenta de una playa artificial, con reposeras con vista a la laguna para poder brunchear, almorzar o merendar.

El predio cuenta además con propuestas gastronómicas que acompañan la experiencia. Food trucks, bares y puestos de bebidas se distribuyen en diferentes sectores, ofreciendo opciones informales y variadas para quienes pasan la jornada en el lugar.

En fechas especiales o fines de semana suelen organizarse eventos, dj sets o actividades temáticas que suman atractivo al paseo.

¿Dónde queda y cómo llegar a la playa Sharewood de Pilar?

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, será necesario tomar la Autopista Panamericana en el ramal Pilar (Ruta A8) y continuar hasta el kilómetro 48.5. Desde ahí, se deberán incursionar las calles internas de Villa Rosa, donde se encuentra el ingreso principal al predio. El viaje, en condiciones normales, suele demorar entre 30 y 45 minutos.