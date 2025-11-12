Un atractivo turístico que combina naturaleza, tecnología y gastronomía:

Entre las múltiples propuestas que ofrece Ushuaia para los turistas, existe una que se destaca por ser capaz de combinar naturaleza, tecnología y gastronomía: el Bosque Sonoro. Se trata de un destino ideal para una escapada de cara al próximo fin de semana largo.

Organizado por Trayecto Uno de 4 días y 3 noches, esta excursión permite transitar una experiencia sensorial y sostenible que combina seis instancias inmersivas:

Música en sonido 8D con auriculares individuales y DJ en vivo

Show de luz y fuego en el corazón del bosque

Cata a ciegas de vinos seleccionados, guiada por sommelier

Copa de gin tonic artesanal, cortesía de Jeremy Button

Cena caliente de montaña con sabores fueguinos

Traslado incluido desde Ushuaia

¿Cómo es Bosque Sonoro, la experiencia inmersiva de Ushuaia?

La excursión del Bosque Sonoro de Ushuaia, organizada por Trayecto Uno, se desarrolla en Cumbres del Martial, donde los amaneceres increíbles sobre el Canal Beagle y por las noches el Arroyo Buena Esperanza ganan protagonismo.

Con traslados de entrada y salida y asistencia médica nacional cubiertos, quienes se sumerjan a esta opción en pleno bosque fueguino, serán testigos de los monumentales árboles centenarios mientras escuchan música en sonido 8D con auriculares individuales y un DJ en vivo que armoniza el ambiente natural con ritmos envolventes.

"A medida que cae la tarde, un show de luces y fuego ilumina el paisaje, creando una atmósfera mágica. La experiencia continúa con una cata a ciegas de vinos guiada por un sommelier, una copa de gin artesanal de Jeremy Button y una cena caliente con sabores patagónicos, todo en medio del bosque", detalló la cronista Agustina Kos en Viajando.travel.

¿Cuánto cuesta la excursión Bosque Sonoro, la experiencia inmersiva de Ushuaia y dónde reservar lugar?

Con fecha pautada para el 7 y 20 de diciembre de 2025, la experiencia sensorial y sostenible de Bosque Sonoro de Ushuaia organizada por Trayecto Uno varía en sus precios, según el tipo de hospedaje:

Tarifas por persona en base doble (no incluyen 2% IVA, 1.8% + IVA de gastos administrativos y entrada al parque)