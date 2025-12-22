EN VIVO
La Estancita: el lugar oculto en las sierras de Córdoba perfecto para hacerle frente al calor del verano

Este destino no se encuentra entre los más populares de la provincia, pero quienes lo descubren no lo cambian por nada ya que cuenta con agua cristalina y un paisaje imponente.

22 de diciembre, 2025 | 17.48

En un punto discreto de las sierras cordobesas, lejos del ruido y de los circuitos más transitados, aparece La Estancita, un paraje pequeño y sereno que parece hecho a medida para quienes buscan naturaleza sin artificios. No hay grandes centros comerciales ni multitudes: hay arroyos transparentes, senderos cortos y un salto de 13 metros de altura que permite disfrutar de la naturaleza.

Ubicada cerca de Salsipuedes y a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, La Estancita combina accesibilidad con una sensación de aislamiento poco común. Es un destino ideal para escapadas cortas y días enteros al aire libre donde el entorno natural es el verdadero protagonista.

El gran atractivo del lugar es el arroyo La Estancita, que recorre el valle formando pequeñas cascadas y ollas naturales entre las rocas. En verano, el agua fresca se vuelve protagonista: se puede caminar por la costa, sentarse a escuchar el correr del agua o sumergirse en los pozones más tranquilos.

Las caminatas son cortas y accesibles, aptas para ir en pareja, con amigos o en familia. No hace falta ser experto en trekking: el plan acá es disfrutar sin exigencias. El entorno está marcado por vegetación serrana, piedras grandes, sombra natural y vistas abiertas. No hay construcciones invasivas ni señalética excesiva. Todo parece dispuesto para que el paisaje sea el centro.

Ese clima convierte a La Estancita en un lugar muy elegido por quienes buscan desconexión real: leer, tomar mate, hacer picnic o simplemente no hacer nada.

Cómo llegar a La Estancita desde la ciudad de Córdoba

Desde la ciudad de Córdoba, el acceso es sencillo. Hay que tomar el Camino de El Cuadrado desde Salsipuedes y recorrer unos 10 kilómetros aproximadamente. Al seguir las indicaciones, se llega a un camino de ripio de aproximadamente 2 kilómetros que lleva hasta el ingreso al predio, donde hay que dejar el auto y hacer una caminata de 20 minutos.

La Estancita: el lugar oculto de las sierras de Córdoba perfecto para hacerle frente al calor del verano.

La Estancita se puede visitar todo el año, pero primavera y verano son las estaciones ideales para disfrutar del agua. En otoño, los colores del paisaje cambian y el lugar se vuelve aún más tranquilo. En invierno, el clima es más fresco y el plan se orienta a caminatas y descanso.

