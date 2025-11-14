La escapada perfecta para el feriado: tiene playas vírgenes y queda cerca de CABA

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos lugares perfectos para una escapada, pero hay uno que se destaca por tener 28 kilómetros de playas vírgenes: San Cayetano. El destino está ubicado a 504 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y es un espacio único para desconectar de la rutina, ya que está rodeado de dunas y bosques.

La espada ideal: qué se puede hacer en San Cayetano

El balneario San Cayetano, se encuentra a 75 kilómetros del centro de la ciudad, es perfecto para descansar rodeado de naturaleza, ya que está emplazado entre médanos y una amplia vegetación. Las pequeñas bahías invitan a pasar una días al aire libre, ya sea con pícnics, caminatas o actividades deportivas. Entre los atractivos más destacados está el sendero de la laguna “La Salada”, ubicado al norte del pueblo.

La escapada perfecta para el feriado: tiene playas vírgenes y queda cerca de CABA

Entre las principales cosas para hacer se recomiendan:

Pesca deportiva.

Paseos en kayak, windsurf y otro tipo de deportes acuáticos.

Conocer el Pragus I, uno de los barcos encallados en la costa en abril de 2006, está a 9 km al oeste de la villa balnearia.

Avistaje de aves.

Paseos en bicicleta por sus increíbles senderos.

Ir de pesca en algunas de sus lagunas como El Albardón, Jorgensen, La Genovesa, La Vizcacha y La Vizcachita.

Conocer la histórica Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que fue fundada en 1950, está ubica en Ochandio, un pueblo rural del partido.

Se trata de un lugar clave para una escapada en días de calor o durante el verano, ya que ofrece largos kilómetros de playa virgen en los que se forman pequeñas bahías, hay afloramientos rocosos y muchos médanos. En los alrededores hay servicios hoteleros, gastronómicos, proveedurías y de boliche. Además, el balneario cuenta con sectores de camping y de parrilla.

Una de las grandes actividade es conocer el Pragus I, uno de los barcos encallados en la costa

¿Cómo llegar a San Cayetano?

Para ir al balneario San Cayetano, ubicado al sudeste de la ciudad de San Cayetano, desde Buenos Aires se debe tomar la Autopista Riccheri hasta la Ezeiza-Cañuelas, empalmar con la Ruta Nacional 3 hasta Adolfo González Chaves. Continuar por la Ruta Provincial 75, hasta llegar al destino.