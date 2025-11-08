La escapada ideal antes del finde largo: Fiesta de la Cerveza en un pueblo a 50 km de Buenos Aires.

Se acerca el fin de semana largo del 21 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, y muchos ya empiezan a planear una mini escapada. Pero si sos de los que prefiere evitar el tráfico y las rutas colapsadas del feriado, hay una opción perfecta para disfrutar el fin de semana previo sin alejarte demasiado: la Fiesta de la Cerveza en Luján, a tan solo 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Parque Ameghino será sede de la quinta edición de este evento que se consolida año a año como uno de los favoritos del calendario bonaerense. Con entrada libre y gratuita, la propuesta combina lo mejor de la cerveza artesanal local, gastronomía, música en vivo y feria de emprendedores, en un entorno ideal para pasar el día al aire libre.

“Nos alegra anunciar una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza junto a nuestros productores locales. Es un mega evento que crece cada año y que permite disfrutar de dos días llenos de música, feria y patio gastronómico de manera gratuita”, expresó Juan Campos, Director de Turismo de Luján.

El fin de semana del 15 y 16 de noviembre se celebra la Fiesta de la Cerveza en Luján.

Con el objetivo de impulsar la producción local, el evento reunirá a productores cerveceros lujanenses que ofrecerán más de 30 variedades de cerveza artesanal, desde estilos clásicos como la rubia o la IPA, hasta opciones más experimentales con miel, cacao o frutas. Además, habrá un patio gastronómico con propuestas para todos los gustos, feria de la economía popular con más de 100 stands, expo cooperativa y la Convención Internacional de Coleccionismo Cervecero, organizada por COLCER, que se desarrollará el sábado en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, con entrada gratuita.

La música será otro de los grandes atractivos, con bandas que subirán al escenario desde las 14 horas. El sábado 15 se presentarán Los Extras, Flor Trabichet, Y dale alegría a mi corazón (tributo a Fito Páez), Fuerte al Medio, Siempre Cumbia, E’ lo que hay, Bachata Way, La Sabrosa y el cierre de Nice Try! Producciones. El domingo 16, por su parte, el line up incluye a Arrabal Dúo, Lucy Music Band, Aspenmood, Beatkings (tributo Beatle), Desfachatados (especial Babasónicos), Macedonian Balkan Music, Sin Bozal y Doctores Crotos.

Cómo llegar de Buenos Aires a Luján y a cuántos kilómetros está

Luján está ubicada a unos 68 kilómetros del centro porteño, aproximadamente 50 km desde el límite oeste del AMBA, y se llega fácilmente por la Autopista Acceso Oeste. En auto, el viaje tarda entre 50 minutos y una hora, dependiendo del tránsito. También se puede llegar en colectivo con las líneas 57 y 276 o en tren, tomando el servicio del Sarmiento hasta Moreno y combinando con el tren a Luján.