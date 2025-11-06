Feriado con fin de semana largo de 4 días en noviembre 2025: qué día cae y quiénes no trabajan

Los argentinos no tendrán que esperar tanto para el próximo fin de semana largo. En noviembre llega un finde XXL con cuatro días de descanso consecutivos, ideal para hacer una escapada y desconectar de la rutina.

Esta es la fecha confirmada del próximo fin de semana largo en Argentina

El Gobierno nacional confirmó el calendario oficial de feriados y estableció que el próximo fin de semana largo será del viernes 21 de noviembre al lunes 24. En detalle, el viernes será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 será feriado nacional en celebración del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada del 20 de noviembre y fue trasladado.

Se trata del último fin de semana largo del 2025, ya que el siguiente feriado caerá lunes y otorgará solo un día de descanso extra al fin de semana. Por eso, es uno de los momentos claves del año para la industria turística y gastronómica argentina.

Cuáles son las diferencias entre un feriado no laborable y uno nacional

La gran diferencia entre un feriado no laborable y uno nacional son la obligación de trabajar y el pago de la jornada. En los feriados no laborables, como sucederá el 21 de noviembre, queda en manos del empleador privado la decisión de que los trabajadores asistan o no. En caso de trabajar, el empleado cobra la jornada con su remuneración habitual. En esta fecha suelen ser los trabajadores estatales y bancarios los que disponen de un día de descanso.

En cambio, durante los feriados nacionales, como el del lunes 24, el descanso es obligatorio para todos y, si el empleado trabaja, debe cobrar el doble de su remuneración habitual por la jornada.

Día de la Soberanía Nacional: qué se conmemora el 20 de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo que ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en medio del conflicto entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y las potencias extranjeras Reino Unido y Francia. Las naciones extranjeras buscaban imponer la libre navegación de los ríos interiores para favorecer sus intereses comerciales, lo que amenazaba la soberanía argentina.

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional por la Batalla de Obligado

El combate tuvo lugar en un tramo estratégico del río Paraná, conocido como la Vuelta de Obligado. Las tropas argentinas, lideradas por el general Lucio Norberto Mansilla, instalaron cadenas sobre el río para frenar el avance de la flota europea. Si bien los invasores superaron las defensas argentinas por su superioridad tecnológica, las pérdidas que sufrieron debilitaron su posición política en las negociaciones posteriores. Hoy se recuerda como un momento clave de la historia argentina.