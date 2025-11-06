Cuándo es feriado no laborable en noviembre 2025: qué día cae y qué significa

Llegó noviembre y la expectativa está en el próximo fin de semana largo para descansar. Por suerte, este mes cuenta un feriado nacional y un día no laborable en la cuarta semana. ¿En qué fecha cae?

Noviembre 2025: esta es la fecha confirmada del próximo feriado no laborable en Argentina

El Gobierno nacional confirmó el calendario oficial de feriados y estableció que el próximo feriado no laborable con fines turísticos será el 21 de noviembre. En sí, será el último fin de semana largo del año, ya que el 21 se suma al 24 será feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada del 20 de noviembre y fue trasladado.

El próximo feriado no laborable es viernes 21 de noviembre

Qué significa que el feriado del 21 de noviembre sea no laborable

El gobierno de Javier Milei definió el viernes 21 de noviembre como no laborable mediante el Decreto 1027/2024. A diferencia de los feriados nacionales, en estas jornadas es el empleador el que decide si les concede o no el día de descanso a sus trabajadores. Quienes trabajen ese día en el sector privado, recibirán el pago de la jornada habitual.

Mientras que la mayor parte del sector público, como las dependencias y bancos, suelen otorgar el descanso, lo que en la práctica amplía el feriado a cuatro días para gran parte del país.

Día de la Soberanía Nacional: qué se conmemora en noviembre

El Día de la Soberanía Nacional se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo que ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en medio del conflicto entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y las potencias extranjeras Reino Unido y Francia. Las naciones extranjeras buscaban imponer la libre navegación de los ríos interiores para favorecer sus intereses comerciales, lo que amenazaba la soberanía argentina.

El combate tuvo lugar en un tramo estratégico del río Paraná, conocido como la Vuelta de Obligado. Las tropas argentinas, lideradas por el general Lucio Norberto Mansilla, instalaron cadenas sobre el río para frenar el avance de la flota europea. Si bien los invasores superaron las defensas argentinas por su superioridad tecnológica, las pérdidas que sufrieron debilitaron su posición política en las negociaciones posteriores. Hoy se recuerda como un momento clave de la historia argentina.

El Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada del 20 de noviembre, fue trasladado al 24

Uno por uno, los feriados que quedan en el calendario 2025

Luego del fin de semana largo de octubre 2025, al año le quedan solo cuatro feriados para descansar un poco más: