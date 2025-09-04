Es considerado uno de "los pueblos más lindos del mundo": la escapada de ensueño a 8 horas de Buenos Aires.

Dentro de la gran cantidad de pueblos que forman parte del entramado de la Provincia de Buenos Aires, existe uno en particular que es perfecto para quienes busquen una escapada de "ensueño". A 8 horas de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad tiene naturaleza, historia y mucha cultura.

Rodeado de sierras y con apenas 2.000 habitantes, Saldungaray se convirtió en una escapada imperdible para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad. Reconocido internacionalmente al ser seleccionado dentro del programa Best Tourism Villages de la ONU, este pueblo bonaerense combina arquitectura distintiva, raíces históricas y un entorno natural privilegiado.

Saldungaray conserva vestigios de su origen como fortín militar del siglo XIX, ubicado en el corazón de la Sierra de la Ventana. Entre sus principales postales se encuentran la Plaza Independencia, con su iglesia que alberga una imagen única de la Virgen María en reposo traída desde Francia, y el imponente pórtico art déco diseñado por Francisco Salamone, que da acceso al cementerio. Muy cerca también se halla el histórico Fortín Pavón, símbolo del rol defensivo del pueblo durante la Campaña del Desierto.

Además de su riqueza histórica, el pueblo invita a disfrutar de actividades al aire libre. Se pueden realizar caminatas por senderos serranos que ofrecen vistas panorámicas, cabalgatas y recorridos en bicicleta por los caminos rurales. Los amantes de la pesca y los deportes náuticos encuentran en el río Sauce Grande un espacio ideal para relajarse en contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a Saldungaray

Saldungaray se encuentra en el partido de Tornquist, a unos 574 km de Ciudad de Buenos Aires, lo que implica un viaje en auto de aproximadamente 8 horas. Se llega por la Ruta Provincial 205 hasta Cañuelas, luego por la Ruta Nacional 3 hasta Colonia Nievas, tomando desde allí la Ruta 51 y continuando por la Ruta 76 hasta el pueblo. Por su proximidad a Bahía Blanca y otros atractivos naturales de la región, es una excelente opción para una escapada de fin de semana.