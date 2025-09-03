Río, playa y música: la escapada perfecta al pueblito escondido para aprovechar el calor de la primavera.

Con la llegada inminente de la primavera, muchas personas buscan hacer escapadas de fin de semana para desconectar de la rutina y aprovechar a tener más contacto con la naturaleza. Por este motivo, hay un destino en la provincia de Córdoba que se coloca en el ranking de los mejores para aprovechar: tiene río, playas y una propuesta cultural que pisa muy fuerte.

En pleno corazón del sur cordobés se encuentra Achiras, un pequeño pueblo con rica historia y rincones naturales que invitan a una escapada diferente para cordobeses o personas de otras regiones que quieran acercarse. Parte del antiguo Camino Real, Achiras conserva símbolos patrios como la posta de Los Nogales, donde descansó el general José de San Martín en su paso hacia Cuyo.

Para quienes busquen un descanso distinto y a pleno relax, pueden visitar sus balnearios naturales, como Las Toscas y La Aguada, son ideales para refrescarse en verano o disfrutar en tranquilidad durante el resto del año. Los senderos y circuitos de cabalgatas atraviesan quebradas y miradores que regalan panorámicas únicas, con cielos abiertos y aire serrano.

Para aficionados de la música también hay lugar. Precisamente, una de las cosas que hace verdaderamente especial a Achiras es su fuerte impronta musical. El célebre cantautor León Gieco visitó el pueblo, inspirado por sus paisajes y su gente, y escribió allí La Colina de la Vida, una canción que refleja el paso vital marcado por ilusiones y dificultades. La estancia donde se alojó hoy conserva una estatua en su honor, símbolo del vínculo que se generó entre el artista y el lugar.

Cuál es la mejor forma de llegar a Achiras desde Córdoba capital

Desde la ciudad de Córdoba, Achiras se encuentra a unos 300 kilómetros al sur, un trayecto que se puede hacer en auto en aproximadamente cuatro horas por la Ruta Provincial 30. También hay servicios de colectivos de larga distancia que conectan la capital provincial con Río Cuarto, y desde allí se puede continuar hasta el pueblo.

Río, playa y música: la escapada perfecta al pueblito escondido para aprovechar el calor de la primavera.

Si bien la primavera es la temporada ideal por el clima templado, los paisajes florecidos y la tranquilidad de los balnearios, Achiras es un destino que vale la pena recorrer en cualquier momento del año.