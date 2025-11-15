El paradisíaco glamping de la Patagonia que compite para ser el mejor de Sudamérica

Ubicado en un rincón único de El Chaltén y con impresionantes vistas del cerro Fitz Roy, el Chalten Camp no sólo se erige como una de las alternativas inmersivas ideales por descubrir de Santa Cruz, sino que ahora busca convertirse como el mejor de Sudamérica.

Es que gracias a sus domos, dispersos en el medio del bosque nativo que ofrecen refugio y confort con ventanas panorámicas a la majestuosa cordillera, logró obtener la nominación a los World Travel Awards 2025 como Mejor Sitio de Glamping en Sudamérica.

¿Cómo es el Chalten Camp, el Glamping argentino que busca ser el mejor de Sudamérica?

Con domos construidos sobre pilotes de madera, cada uno de 27 metros cuadrados, permitiendo armonizar con el bosque nativo, el Glamping Chalten Camp proporciona un refugio exclusivo para experimentar el clima patagónico.

Dormir en uno de ellos bajo las estrellas ofrece una oportunidad única para sentir y descubrir el verdadero espíritu de la región, garantizado a partir de su ubicación: en pleno corazón del Parque Nacional Los Glaciares.

¿Qué hacer en Chalten Camp, el Glamping argentino que busca ser el mejor de Sudamérica?

El concepto del Glamping Chalten Camp es simple: vivir la naturaleza de forma inmersiva, pero sin resignar confort. Las carpas están montadas sobre plataformas de madera, con camas grandes, baño privado y una decoración que combina diseño con materiales nobles.

Además, los visitantes podrán relajarse en las hamacas frente al majestuoso Cerro Fitz Roy, sumergirse en la serenidad de las camas colgantes junto al Río de las Vueltas, o hacer un picnic en mesas al aire libre.

La propuesta incluye también el adentrarse en el sendero que bordea el río de las Vueltas, rodeado de la belleza de los bosques de lengas y ñires.

¿Cómo llegar y reservar estadía en el Glamping Chalten Camp?

Chalten Camp se encuentra en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares, en la localidad de El Chaltén. Llegar es fácil: a sólo 3 kilómetros del pueblo, que se recorren en 15 minutos en coche o 30 minutos a pie.

Más información y reservas