3 escapadas económicas para hacer solo o sola cerca de Buenos Aires

Chascomús es uno de los destinos más económicos de la Provincia y se puede ir en tren

Viajar solo o sola es una experiencia transformadora que te permite manejar tus tiempos, disfrutar de la tranquilidad y tomar decisiones sin negociar. Por suerte, la provincia de Buenos Aires tiene rincones espectaculares a los que podés acceder de manera económica y hacer una pequeña escapada para alejarte de la rutina en la ciudad sin gastar tanto.

Las tres escapadas económicas que podés hacer solo cerca de Buenos Aires

Desde lagunas tranquilas hasta paseos por el río Paraná, la Provincia cuenta con destinos que podés visitar moviéndote en tren, colectivo o auto en menos de dos horas. Entre los ideales para ir solo y tener una escapada "low cost" sin resignar comodidad ni encanto se encuentran:

Chascomús: paz frente a la laguna y atardeceres de película

Ubicada a unos 120 kilómetros de la Capital Federal, Chascomús es el destino por excelencia para quienes viajan sin compañía. El gran atractivo es su laguna, que ofrece un recorrido ideal para caminar o alquilar una bicicleta. Podés sentarte en el césped a tomar unos mates mientras esperás la puesta del sol, que es considerada una de las más lindas de la provincia.

Si vas con presupuesto ajustado, podés llegar fácilmente en el tren que sale desde Constitución hacia Alejandro Korn o en el servicio directo de larga distancia, lo que te ahorra una fortuna en combustible y peajes. En cuanto a la comida, hay muchas opciones de bodegones y puestos de cercanía económicos. Si te gusta la historia, no dejes de visitar la Capilla de los Negros y el casco histórico, que conservan una mística muy especial para recorrer a pie y a tu ritmo.

Chascomús es uno de los destinos más económicos de la Provincia y se puede ir en tren

San Pedro: barrancas, ensaimadas y aires de río

Si preferís un paisaje con más relieve y vista al imponente Paraná, San Pedro es tu lugar. Está a 164 kilómetros por la Ruta 9 y es una ciudad ideal para caminar en solitario. Su principal encanto son las barrancas, desde donde podés contemplar el río en toda su inmensidad. Es un destino muy buscado por quienes disfrutan de la fotografía o simplemente de la lectura al aire libre en alguno de sus tantos parques públicos.

En San Pedro, el gasto puede ser mínimo si aprovechás los paseos gratuitos. Podés recorrer el Paseo Costanero, visitar el Buque Museo ARA Irigoyen o caminar por las pintorescas calles del centro.

Un punto clave para tu bolsillo: no hace falta ir a un restaurante de lujo para comer bien; podés comprar una auténtica ensaimada sampedrina (el dulce típico local) en las panaderías del centro y disfrutarla frente al agua. Si tenés un poco más de tiempo, el sitio histórico de Vuelta de Obligado está a pocos kilómetros y es un lugar cargado de mística nacional.

Tigre y el Delta

Para los que no quieren alejarse más de una hora, el Tigre sigue siendo la opción más económica y versátil. Podés llegar con el Tren Mitre y hay muchísimas actividades para hacer. El Puerto de Frutos es un clásico para caminar entre artesanías y muebles de mimbre, mientras que el Paseo Victorica te ofrece una costanera elegante y arbolada ideal para caminar sintiendo la brisa del río Luján.

Tigre es un gran destino para viajar solo o sola y desconectar de la rutina

Si querés vivir la experiencia del Delta sin gastar en un complejo privado, podés tomar una de las lanchas colectivo en la Estación Fluvial. El pasaje es accesible y el viaje en sí mismo es un paseo alucinante por los canales. Podés bajarte en algún recreo público o simplemente hacer el recorrido de ida y vuelta para disfrutar del paisaje isleño. Es, sin dudas, la escapada más rápida y barata para sentir que estás a miles de kilómetros de la oficina.