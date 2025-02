El youtuber libertario Fran Fijap cayó en la estafa de Javier Milei y perdió toda su fortuna en criptomonedas.

El youtuber libertario Fran Fijap perdió una fortuna tras haber comprado la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei a través de su cuenta de X (Twitter), que terminó siendo una estafa. El joven había compartido su felicidad con sus seguidores al mostrar que supuestamente había ganado dinero, y a los pocos minutos, se enteró de que era todo una farsa.

Una de las primeras figuras públicas en caer en esta estafa fue Ape, un influencer financiero estadounidense, quien también quedó en bancarrota. "¡Estoy quebrado! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Tuve que vender mi Rolex, tuve que vender todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!", gritó el influencer en un video que publicó en sus redes sociales, tras haberlo perdido todo. Ahora, fue el libertario argentino quien pasó por la misma situación.

"Gracias Javito, con vos me hice la casa", había festejado Fijap, quien compró US$4.140 de la criptomoneda $LIBRA. Junto a ese texto, mostró una captura de pantalla de sus supuestos $3420.30 dólares ganados. Sin embargo, luego entendió que había perdido todo lo invertido. Tras haber caído en la realidad, eliminó el tweet.

$LIBRA, la criptomoneda que recomendó Javier Milei que terminó siendo una estafa

En las últimas horas, Milei recomendó a través de sus cuentas en redes sociales un token denominado $LIBRA y de manera instantánea, la criptomoneda experimentó un furor inicial alcanzando un pico de 4.978 USD. Las preocupaciones y alarmas se encendieron cuando, poco después, se desplomó abruptamente a 0,99159. Primero se creyó que la cuenta del mandatario había sido hackeada, luego su entorno lo desmintió y lo defendió, y finalmente él mismo reconoció que había promocionado la cripto "sin estar interiorizado".

"¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el máximo mandatario desde sus redes sociales, junto con la web https://vivalalibertadproject.com, y desató un nuevo escándalo

Dada la gravedad del hecho, se especuló con la posibilidad de que fuera un hackeo a la cuenta, algo que parece un poco inverosímil por la réplica que tuvo la publicación -y que también fue subido a su cuenta de Instagram oficial-, como el caso del propio presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas a Milei, también agregó: "Para que quede claro... No es un hackeo".

Finalmente, el propio presidente confirmó que fue él quien twitteó y dio una insólita excusa para haber promocionado una inversión que luego se derrumbó: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".