El nuevo "grupo A": los acuerdos de LLA y la oposición dialoguista para domar el Congreso

El acuerdo del oficialismo con los bloques de la oposición dialoguista y la no tanto en Diputados para el tratamiento del proyecto Ficha Limpia junto al que consiguieron en el Senado para la conformación de comisiones hicieron ver, al sentir de las bancadas de Unión por la Patria, de la conformación de un nuevo "grupo A". Lo expresó el jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, en referencia a aquel multicolor legislativo posterior al conflicto con el campo, en 2009, cuya única premisa era marginar al kirchnerismo.

"Son profundamente antiperonistas", sostuvo Martínez, y aseguró que la sesión que culminó avanzada la noche del miércoles consagró al presidente Javier Milei como "el nuevo jefe del antiperonismo". En la Cámara alta, José Mayans calificó como "el rejuntado" a la entente que -denunció- se puso de acuerdo para dejar de lado a UP de las comisiones y apurar dictámenes a su gusto, como sucedió con el de la suspensión de las PASO.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No importa si se generó una mayoría, un nuevo grupo A, para no poder hablar en toda esta sesión", le replicó Martínez al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que le quería cortar el micrófono en virtud de lo que habían acordado los demás bloques. Pese a ser la bancada con mayor cantidad de diputados, a UP no suelen invitarla a los encuentros donde consensúan el desarrollo de algunas sesiones, como la de este miércoles en la que se debatió exclusivamente Ficha Limpia. Tan densa fue la discusión que Martínez se acercó luego al estrado, cruzó insultos con Menem y hasta se invitaron a pelear. Otras diputadas del bloque como Cecilia Moreau, Paula Penacca y Lorena Pokoik también le fueron a reclamar por este trato desigual.

Martínez estuvo a cargo del cierre de UP previo a la votación. Como todos sus compañeros, resaltó que se trataba de un proyecto pensado para correr a Cristina Kirchner del escenario. Pero tambien al peronismo "porque es el único espacio que, con aciertos y errores, puede rearticular un movimiento capaz de generar una alternativa en la Argentina". Ficha Limpia obtuvo la media sanción con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. A diferencia de la dispersión que mostró la semana pasada en la votación por la suspensión de las PASO; esta vez el bloque de UP votó uniformemente en contra aunque tuvo 7 ausencias.

Como para poner en discusión la posibilidad de un gran frente electoral en octubre que reúna a la oposición a Milei -como en los últimos tiempos plantearon desde Axel Kicillof a Juan Grabois, el PJ Capital y las organizaciones sociales de Unión por la Patria-, entre quienes votaron a favor de este proyecto proscriptivo para CFK estuvieron los radicales de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y buena parte de la bancada Hacemos, incluyendo a los socialistas santafesinos. Sólo Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot se abstuvieron.

Si UP conserva esa unidad, el proyecto de Ficha Limpia la tendrá difícil en el Senado. Este miércoles. la Cámara alta volvió a la actividad con una reunión de comisión de Asuntos Constitucionales que, en trámite exprés, sacó el dictamen para tratar la suspensión de las PASO en la próxima sesión, posiblemente el 20 de febrero. Mayans no habló de "grupo A", sino que prefirió el término "rejuntado" para calificar el acuerdo del oficialismo con los bloques dialoguistas por el que se reparten lugares en las comisiones. "No nos pueden seguir faltando el respecto a nosotros y al pueblo argentino", planteó el senador formoseño. Los acusó de violar la Constitución Nacional y el reglamento del Parlamento.

Quiso las circunstancias que la comisión de Asuntos Constitucionales estuviera presidida por Edgardo Kueider, el senador detenido en Paraguay junto a su secretaria, destituido en la última sesión del año pasado. "Lo van a reemplazar por otro del mismo equipo", se quejó Mayans, en referencia a la cordobesa Alejandra Vigo que integraba el mismo bloque de apenas tres integrantes. El restante integrante es "Camau" Espínola, electo senador por el peronismo pero que este año podría terminar como candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza.

Mayans advirtió que, si se respetaran las proporciones, a Unión por la Patria le corresponderían el 47% de los cargos y al "rejuntado" el 53% restante. Pero que actualmente el rejuntado se lleva el 69% de los cargos. Lo ejemplificó en el caso del senador radical fueguino Pablo Blanco, sentado a unos metros, a quien dijo pasaría a llamarlo "comisionado" porque fue designado nada más y nada menos que en 19 comisiones cuando se supone que cada senador tiene un límite de seis comisiones.

El enojo de Mayans tenía que ver con que se reemplazaron de un plumazo cinco senadores de la comisión para conseguir dictamen para la suspensión de las PASO en los plazos urgentes del oficialismo. "Porque el problema de la Argentina son las PASO y Ficha Limpia, déjense de joder. Discutamos el Presupuesto, hagamos el control de la deuda, digamos cuánto va para cada provincia, qué pasa con los fondos de la Anses", enumeró. El proyecto para suspender las primarias, que ya tiene media sanción de Diputados, tuvo finalmente dictamen con las firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Juntos Somos Rio Negro y el interbloque Las Provincias Unidas. Una muestra del "rejuntado".