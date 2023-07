Renunció un funcionario de Entre Ríos luego de ser acusado de acoso sexual

Una joven denunció que pidió un Uber y el chofer asignado era el secretario de Industria y Comercio Interior de la provincia, Fernando Caviglia, quien desmintió el relato.

El secretario de Industria y Comercio Interior de la provincia de Entre Ríos, Fernando Caviglia, renunció este jueves a su cargo luego de haber sido denunciado por una mujer que lo acusó de acoso sexual durante un viaje en auto, en un hecho que quedó filmado y se viralizó a través de los medios y redes sociales. El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, aceptó inmediatamente su dimisión.

Según la denuncia realizada el lunes pasado, y ratificada al día siguiente en sede policial, una mujer acusó a Caviglia de haberla acosado sexualmente durante un viaje en auto conducido por el ahora ex funcionario. De acuerdo a la denunciante, ella solicitó un viaje a través de una aplicación y se subió al auto de un chofer de nombre "Fernando", a quien luego identificó como Caviglia, informó Télam.

A su vez, en las redes sociales se viralizó el video del momento del presunto acoso, en el que la denunciante -que graba con su teléfono celular- le dijo que ella le había dado una dirección para ir a su casa y él la "llevó al parque", mientras le decía que la quería trasladar "a su departamento". "¡¿Usted está loco?! Eso no se hace. Usted la va a pagar", se le oyó decir a la mujer desde el asiento trasero del vehículo y, al cabo de unos segundos, se la notó angustiada y respirando con dificultad, al borde del llanto.

En tanto, la causa penal quedó a cargo del fiscal de feria Oscar Sobko, quien citó para el viernes en la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual del Ministerio Público Fiscal al denunciado y para el lunes a la denunciante para avanzar con la investigación.

Según indicó el medio local Uno Entre Ríos, se trata de las primera etapa de la investigación, en la que se analizarán los hechos y el fiscal evaluará cómo continúa el caso. El mismo portal informó, además, que el juez Pablo Zoff ya dictó medidas de protección para la joven que hizo la denuncia.

La defensa de Caviglia

Cuando declaró ante la Policía, el ex funcionario señaló que él no trabaja ni trabajaba para la aplicación Uber, en respuesta al relato de la denunciante. El medio El Entre Ríos explicó que Caviglia dijo que estaba circulando por la zona y "la joven se acercó, subió al rodado y le dijo 'vamos'. Entonces él comenzó a circular, se dirigió hacia la zona de Parque Urquiza. En ese momento, la chica le advirtió que no era el destino al que ella pretendía ir. El hombre le aseguró que nunca le había dicho a donde quería dirigirse y que él no se dedicaba al traslado de personas".

Una familiar de la joven, por otra parte, desmintió el relato de Caviglia. "El conductor Fernando Caviglia llevaba otra identidad en la aplicación de transporte, mientras que el auto sí está a su nombre real", publicó la familiar en sus redes sociales, según aclaró El Entre Ríos.