Esta semana comenzó una nueva edición de Electro Fans, el evento de descuentos en tecnología y electrodomésticos que reúne a siete de las principales cadenas del sector: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. El mismo se extiende hasta el próximo lunes 8 de septiembre y cuenta con promociones y descuentos de hasta el 70% en productos como freidoras de aire, celulares, heladeras, lavarropas, aire acondicionados, entre otros.

Además de electrodomésticos, hay otras categorías como cuidado personal, lavado, bazar, herramientas y productos para bebés. La propuesta se extiende tanto a las sucursales físicas como a las plataformas online, con envíos a todo el país, buscando así un alcance federal.

Los organizadores del evento también confirmaron que las ofertas estarán disponibles no solo a través de los canales de venta online, sino también en tiendas fisicas. También hay envío a todo el país, en algunos sin cargo si superan un mínimo de compra.

Electro Fans 2025: ¿Dónde comprar freidoras de aire?

La freidora de aire es uno de los productos más solicitados en distintos eventos de comercio electrónico, mientras que los celulares sufrieron un fuerte impacto por el incremento de la oferta informal. El primero se puede conseguir en Fravega en hasta tres cuotas sin interés y con un descuento de hasta el 67%.

Por ejemplo, una de la marca Kanji Home (KJHAF1404 4 Litros Digital) pasa de $ 169.000 a $ 55.999, mientras que una de mayor capacidad (11 litros) como las de ATMA y Moulinex pasan de $ 294.999 y $ 449.999 a $ 145.999 y $ 154.999, respectivamente. Otro de los sitios es Cetrogar, allí hay descuentos que van desde el 10% al 77%, envío gratis y hasta seis cuotas sin interés. De la marca Liliana se pueden conseguir por $ 95.999; $ 76.099; y $ 124.999, entre otros.

El Electro Sale se extiende hasta el próximo lunes 8 de septiembre.

Celulares, heladeras y lavarropas con descuentos y cuotas sin interés

Cada vez que hay un evento de estas características, los consumidores aprovechan para cambiar el modelo de sus celulares o renovar los electrodomésticos de uso diario, como la heladera o el lavarropa. En este sentido, las cuotas sin interés son el principal atractivo ya que muchas cadenas ofrecen una financiación en 6, 9 y 12 con distintas tarjetas de crédito y bancarias.

El precio de los celulares con descuento de entre el 20% y el 50% quedan en $ 170.000 como mínimo y máximo $ 500.000 para modelos con sistema Android. Quienes desean aprovechar la oportunidad para comprar su primer Iphone o cambiarlo, Megatone ofrece 6 y 9 cuotas sin interés para los modelo 16 Pro y Pro Max, incluso se puede adquirir la versión 15. El costos de estos modelos va desde $ 1.964.999 hasta $ 3.699.000, con los descuentos del 23% al 33% aplicados.

En lo que respecta a la línea blanca hay 3, 6 y 9 cuotas sin interés con rebaja de precios incluido. Entre los más elegidos se encuentran los lavarropas que se consiguen desde $ 399.000 y los que superan el millón, se pueden comprar por $ 300.000 menos, según las funcionalidades de los mismos. Mientras que las heladeras, uno de los electrodomésticos más costosos para las familias, se ubican entre $ 400.000 y $ 1.200.000, con descuento de hasta el 58%.

¿Cuánto salen los aires acondicionados en cuotas y con descuento?

Los aires acondicionados también son uno de los electrodomésticos más demandados, especialmente de cara a estaciones como el verano o el invierno. Al ser uno de los más costosos, junto con las heladeras, los consumidores optan por las cuotas y rebaja de precios.

Se pueden comprar en 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés, las cuales se suman a la rebaja de precios. Los aires acondicionados split van desde los $ 699.999 al $ 1.500.000, mientras que los portátiles desde los $ 245.000 y superan levemente el millón.