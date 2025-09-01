En el marco de un nuevo Electro Sale, las empresas buscan atraer a los clientes con descuentos de hasta el 45% y cuotas sin interés.

Desde este lunes 1 y hasta el miércoles 3 de septiembre, se desarrolla una nueva edición de Electro Fans, el evento de descuentos en tecnología y electrodomésticos que reúne a siete de las principales cadenas del sector: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. En esta oportunidad, los organizadores prometieron rebajas de hasta 45% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos.

Los consumidores podrán acceder a ofertas exclusivas en categorías como televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, artículos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas y productos para bebés. La propuesta se extiende tanto a las sucursales físicas como a las plataformas online, con envíos a todo el país, buscando así un alcance federal.

Sobre esta nueva edición, los organizadores comentaron: “Estamos muy entusiasmados de anunciar una nueva edición de Electro Fans, un evento que ya se instaló como una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”.

En ediciones anteriores, este tipo de acciones especiales duplicaron las visitas y lograron que las ventas superaran en un 50% la actividad promedio semanal, gracias a la diversidad de ofertas y promociones que atraen a los clientes.

El sector tecnológico y de electrodomésticos mostró un crecimiento sostenido durante el primer trimestre de 2024, pero desde abril y mayo las ventas se estancaron. Los organizadores proyectan un escenario de bajo consumo para lo que resta del año, lo que pone en tensión la dinámica del mercado.

En cuanto a los productos más exitosos, las freidoras de aire continúan liderando las ventas, mientras que el mercado de celulares sufrió un fuerte impacto por el aumento de la oferta informal. “Estos se ofrecen tanto en redes sociales como en marketplaces que permiten este tipo de comercialización en condiciones diferentes a las plataformas de retailers que cumplen con todas las formalidades y disposiciones legales y tributarias”, explicaron desde Electro Fans ante La Nación.

El rol de las cuotas sin interés para el Electro Fans

El fin del programa Ahora 12 también afectó la dinámica del sector, ya que redujo la cantidad de cuotas sin interés que los comercios pueden ofrecer. Sumado a esto, la suba de tasas encareció la financiación y los créditos personales, lo que no solo limita el nivel de compras, sino que golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos.

“El fin del Ahora 12 tuvo un impacto negativo. La carga financiera ya no se comparte entre el Estado y el sector privado, lo que limita la cantidad de cuotas disponibles para los clientes y desalienta las compras”, afirmaron los organizadores, quienes añadieron que si la política de tasas cambiara, el consumo podría mostrar una recuperación.

Consolidado como uno de los eventos de consumo más importantes del año, Electro Fans invita a quienes estén pensando en anticipar sus compras o renovar sus productos para el hogar a aprovechar esta oportunidad, con precios y planes de pago diseñados para facilitar el acceso en todo el país.

Para no perderse ninguna promoción, los interesados pueden ingresar a la página web oficial del evento y seguir las novedades a través de las redes sociales de las cadenas participantes.