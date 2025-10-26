¿Hay clases en provincia de Buenos Aires y en CABA el lunes 27 de octubre tras las elecciones 2025 en Argentina?

El lunes 27 de octubre todas las escuelas públicas y privadas de provincia de Buenos Aires y CABA tendrán clases.

Luego de las elecciones 2025, muchos ciudadanos se preguntan cómo será el regreso a la actividad educativa en la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La jornada posterior a los comicios suele generar dudas entre las familias y el personal docente, ya que numerosos establecimientos escolares son utilizados como centros de votación.

Qué dice la resolución oficial sobre las clases en provincia de Buenos Aires tras las elecciones 2025, ¿hay clases?

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) confirmó que el lunes 27 de octubre, al día siguiente de las elecciones 2025, las escuelas de la provincia de Buenos Aires abrirán sus puertas con normalidad. La medida alcanza tanto a los establecimientos estatales como a los privados y municipales que hayan sido utilizados como centros de votación.

La decisión está respaldada por la Resolución 3915/2025, emitida por la cartera educativa provincial, que dispone “garantizar el efectivo dictado de clases en todos los establecimientos educativos” luego de cada jornada electoral. El documento fue enviado a los equipos de conducción escolar, consejos escolares y jefaturas distritales y regionales para asegurar su cumplimiento en todo el territorio bonaerense.

Cómo se preparan las escuelas de provincia de Buenos Aires después de los comicios

Para garantizar que las clases puedan dictarse con normalidad, el Gobierno provincial implementará un operativo especial de limpieza y desinfección en todos los edificios escolares que funcionen como sede de votación. Estas tareas comenzarán inmediatamente después del cierre de las urnas, a las 18 horas, y se extenderán durante la noche del domingo. El objetivo es dejar las instalaciones en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes y al personal educativo al día siguiente. De esta manera, se asegura que las escuelas puedan retomar sus actividades sin demoras ni inconvenientes, promoviendo la continuidad pedagógica tras los comicios nacionales.

Además, la DGCyE pidió a los directivos que comuniquen con antelación a las familias y estudiantes que el lunes posterior a las elecciones 2025 habrá actividad escolar con normalidad. Esta medida busca evitar el ausentismo que suele registrarse tras cada proceso electoral, especialmente en aquellos establecimientos donde se instalan mesas de votación.

La medida busca evitar interrupciones en el calendario escolar y asegurar el derecho a la educación tras las elecciones 2025.

Qué pasa con las clases de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del lunes 27 de octubre, ¿hay clases?

En lo que respecta a CABA, todas las escuelas abrirán todas con normalidad. Más de 600 escuelas de gestión estatal serán utilizadas como centros de votación en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.

En tanto, la limpieza de los establecimientos estará a cargo del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad. Por su parte, el Ministerio de Educación de la Ciudad dispondrá un servicio de refuerzo en los casos que sea necesario para efectuarse el lunes a partir de las 6AM. De esa manera, se garantizará el correcto funcionamiento de los establecimientos para que los alumnos y docentes puedan utilizar las instalaciones en tiempo y forma.