El transporte público será gratis durante las Elecciones 2025

Este domingo 26 de octubre, con motivo de las Elecciones 2025 para renovar las cámaras de Diputados y Senadores, el transporte público será completamente gratuito a lo largo de toda la jornada electoral en el país.

Elecciones 2025: ¿Cómo funcionarán los servicios de transporte publico?

La medida, que abarca a colectivos, trenes y subtes, busca facilitar la movilización de todos los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral para que puedan asistir a sus respectivos centros de votación y emitir su sufragio sin impedimentos económicos. Tal como expresó el ministro de Transporte bonaerensee, Martín Marinucci, "el servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades".

El transporte público funcionará además con un servicio especial, apuntado a facilitar el desarrollo de las elecciones. El funcionario concluyó que es una "responsabilidad... garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte".

En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof estableció mediante la Resolución 231-MTRAGP-2025, la “gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros”. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el servicio de subtes comenzó una hora antes de lo habitual, es decir que todas las líneas están operativas desde las 7.

En cambio, en Córdoba, confirmaron que el servicio público interurbano “no será gratuito durante las elecciones” y las autoridades explicaron que, ni el Gobierno provincial, la Nación y los empresarios del sector financiarán el servicio, como sí lo hicieron años anteriores.

Por su parte, en Mendoza el colectivo será gratuito entre las 7 y las 20, caso similar al de Santa Fe, que lo hará hasta las 19. Entre Ríos, informó la gratuidad del servicio que abarca el área metropolitana, la cual cubre las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, que conectan Paraná con otras localidades. A su vez que en Salta se estableció que el servicio de colectivos será gratuito entre las 8 y las 18.30. Río Negro y Misiones, también contarán con transporte gratis.

Para Tucumán se determinó que el colectivo no será gratuito, aunque sí se reforzará la frecuencia. En Chubut ocurre un panorama similar.

Estado del transporte público durante las Elecciones 2025

Para asegurar la participación democrática, el Gobierno definió: