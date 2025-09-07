Cómo funciona el transporte público del domingo 7 de septiembre en las elecciones 2025 de Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán las elecciones legislativas y para facilitar el transcurso de los comicios, el transporte público será gratuito en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo funcionará el servicio?
Elecciones 2025 en Buenos Aires: cómo funciona el transporte público del domingo 7 de septiembre
De cara al domingo 7, el Ministerio de Transporte bonaerense estableció, mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, que el transporte será gratuito durante las elecciones legislativas nacionales y provinciales para garantizar el acceso de todos los votantes a sus establecimientos de votación.
La medida abarca trenes y colectivos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná. Si bien será gratuito, los bonaerenses deben recordar que el servicio tendrá frecuencias especiales:
- Los colectivos y trenes operarán con cronograma de día sábado.
- El transporte fluvial mantendrá su frecuencia habitual de día hábil.
Al establecer la medida, el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci sostuvo: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también es un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.
Asimismo, consideró que el servicio de transporte gratuito en las jornadas electorales "es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.
Así, el transporte público será gratuito durante las elecciones legislativas provinciales, el próximo 7 de septiembre, y también durante los comicios nacionales del 26 de octubre. El ministro invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la medida, para reafirmar el compromiso con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.
Elecciones legislativas: cómo saber a dónde voto el domingo
El próximo domingo 7, más de 13 millones de ciudadanos y más de un millón de extranjeros están habilitados para participar de unas elecciones legislativas clave, donde se renuevan bancas en la Legislatura provincial y Concejos Deliberantes en los 135 municipios. Los ciudadanos pueden conocer a dónde votan de manera online:
- Ingresar al sitio del padrón electoral online.
- Completar con el número de DNI en el campo correspondiente.
- Elegir el sexo como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación de seguridad.
- Hacer clic en “Consultar”.
Qué se vota en las elecciones 2025 en Buenos Aires
Este año se renuevan 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado, además de 35 diputados nacionales por la provincia. También se eligen concejales y consejeros escolares en cada municipio. El sistema será el tradicional: boleta partidaria o sábana, a diferencia de la Boleta Única de Papel (BUP) que se usará por primera vez en la elección nacional.