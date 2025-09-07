Cómo funciona el transporte público del domingo 7 de septiembre en las elecciones 2025 de Buenos Aires.

El próximo domingo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán las elecciones legislativas y para facilitar el transcurso de los comicios, el transporte público será gratuito en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo funcionará el servicio?

De cara al domingo 7, el Ministerio de Transporte bonaerense estableció, mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, que el transporte será gratuito durante las elecciones legislativas nacionales y provinciales para garantizar el acceso de todos los votantes a sus establecimientos de votación.

La medida abarca trenes y colectivos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná. Si bien será gratuito, los bonaerenses deben recordar que el servicio tendrá frecuencias especiales:

Los colectivos y trenes operarán con cronograma de día sábado.

El transporte fluvial mantendrá su frecuencia habitual de día hábil.

Al establecer la medida, el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci sostuvo: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también es un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.

Asimismo, consideró que el servicio de transporte gratuito en las jornadas electorales "es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

Así, el transporte público será gratuito durante las elecciones legislativas provinciales, el próximo 7 de septiembre, y también durante los comicios nacionales del 26 de octubre. El ministro invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la medida, para reafirmar el compromiso con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.

Elecciones legislativas: cómo saber a dónde voto el domingo

El próximo domingo 7, más de 13 millones de ciudadanos y más de un millón de extranjeros están habilitados para participar de unas elecciones legislativas clave, donde se renuevan bancas en la Legislatura provincial y Concejos Deliberantes en los 135 municipios. Los ciudadanos pueden conocer a dónde votan de manera online:

Ingresar al sitio del padrón electoral online. Completar con el número de DNI en el campo correspondiente. Elegir el sexo como aparece en el DNI. Rellenar el campo de verificación de seguridad. Hacer clic en “Consultar”.

Qué se vota en las elecciones 2025 en Buenos Aires

Este año se renuevan 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado, además de 35 diputados nacionales por la provincia. También se eligen concejales y consejeros escolares en cada municipio. El sistema será el tradicional: boleta partidaria o sábana, a diferencia de la Boleta Única de Papel (BUP) que se usará por primera vez en la elección nacional.