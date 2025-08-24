Córdoba capital: clausuraron un frigorífico por tirar restos de carne y basura a la calle

Clausuran un frigorífico en Córdoba Capital.

La Municipalidad de Córdoba ordenó la clausura preventiva del frigorífico Carnevali, ubicado sobre la avenida Rancagua a pocos metros de la Circunvalación, en la ciudad de Córdoba. Luego de una denuncia al Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA), constataron que el establecimiento arrojaba restos de carne y basura en la vía pública.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron grandes cantidades de huesos, bolsas de plástico y papel abandonados en la calle. La normativa local, como el Código de Faltas Municipal o las Ordenanzas de Higiene Urbana, prohíbe explícitamente el arrojo de residuos en la vía pública. Esta prohibición tiene el objetivo de mantener la limpieza, la salud pública y la estética de la ciudad.

El cierre momentáneo se aplicó como medida preventiva, siguiendo la normativa local que obliga a los comercios gastronómicos y relacionados a contratar servicios privados de recolección de residuos. Esta regulación busca evitar riesgos sanitarios y la contaminación del espacio público, protegiendo así la salud de los vecinos y el medio ambiente.

El frigorífico Carnevali, ubicado en Avenida Rancagua 3860, permanece cerrado a la espera de las evaluaciones y acciones legales pertinentes. Desde el municipio recordaron que los vecinos pueden colaborar activamente denunciando casos de arrojo de residuos en la vía pública. Las denuncias pueden realizarse telefónicamente al 351 2089570, de 8 a 17, o mediante correo electrónico al ipa@cordoba.gov.ar.

Córdoba: clausuraron una fábrica que vertía líquidos industriales a la vía pública

A comienzos de agosto, la Municipalidad también clausuró una fábrica industrial ubicado en la zona sudeste de la ciudad. El cierre se dio luego de identificar líquidos provenientes de la actividad fabril en la vía pública.

El IPA fue quien llevó a cabo el cierre del establecimiento ubicado en calle Galileo 4005, Camino Santa Bárbara. El líquido era turbio y con olor fétido, y salía de un caño perteneciente a la planta con dirección a un canal de la zona. El vertido fue detectado en la parte posterior del predio y provenía directamente del sistema interno.

La normativa vigente de la Municipalidad prohíbe el arrojo de líquidos industriales en la vía pública. De esta manera, el establecimiento no podrá reanudar su actividad hasta presentar e implementar un plan de remediación ambiental y cumplir con todas las exigencias técnicas requeridas por el municipio.

Inspectores municipales advirtieron que, debido a la magnitud del vertido, el propietario deberá afrontar sanciones económicas y hacerse cargo de la limpieza del canal afectado. La medida forma parte de un refuerzo de controles ambientales que busca prevenir incidentes similares en otros puntos de la ciudad.