Billy Bond recordó a Francisco: "Fuimos muchas veces a cantar a las villas"

El músico Billy Bond recordó al papa Francisco, fallecido en la madrugada del último lunes. "Siempre pensaba en ayudar a los otros sin pedir nada de vuelta", dijo Bond en diálogo con Palo y Zanahoria, por El Destape 1070.

"En los años 70 el Padre Mugica y Francisco eran visionarios y hacían acciones, iban a las villas a repartir ropa, comida, daban sermones. Eran dos padres descalzos, andaban en sandalias posta y se enfrentaban a lo que tiene una villa miseria y cuidaban de todo esto", dijo Bond.

El músico continuó: "No voy a decir que éramos grande amigos, pero si muy cercanos por causas de esas acciones. Nosotros cantábamos con La Pesada del Rock and Roll, con Alejandro Medina, Claudio Gabis, Spinetta también estaba y fuimos muchas veces a cantar a las villas".

"Nosotros en los 70 teníamos una visión más social de lo que hacíamos. La Pesada era una banda de choque que decía las cosas que tenía que decir", recordó Bond, quien agregó: "Nosotros éramos apolíticos y lo que nos impulsaba a esas acciones era la buena acción, porque éramos muy jóvenes y cuando sos joven te abrís a todos los caminos posibles".

Su opinión sobre la coyuntura

"Lo que vale hoy en día es no ser ladrón, no ser asesino, es seguir teniendo moral y ética. No importa si sos de derecha o de izquierda y quién tiene la razón. La razón la tiene que dar el raciocinio", opinó Bond.

Y agregó: "Sufro por los jubilados que sufren, pero que alguien me diga quién tiene la culpa de eso, ¿acaso la culpa no será de todos nosotros?". Por último, el músico concluyó: "Estoy en contra de todo tipo de violencia, no importa de donde venga”.