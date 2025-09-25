Efemérides del 25 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Alejandra Pizarnik falleció el 25 de septiembre de 1972.

Cada 25 de septiembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de "Pepe" Soriano y Ringo Bonavena, las muertes de Alejandra Pizarnik y José Ignacio Rucci hasta la celebración del Día Internacional del Farmacéutico.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1513 - Núñez de Balboa

Desde la ladera de una montaña de la cadena de las Urrucallala, en la actual Panamá, el conquistador español Vasco Núñez de Balboa vio hacia el oeste lo que llamó “Mar del Sur”, al que siete años después el navegante portugués Fernando de Magallanes renombró como océano Pacífico.

1897 - Nacimiento de William Faulkner

En la ciudad estadounidense de New Albany nació uno de los escritores más influyentes de la literatura del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Literatura de 1949. Es el autor de novelas como Santuario, Mientras agonizo y El sonido y la furia, entre otras.

1929 - Nacimiento de "Pepe" Soriano

En Buenos Aires nació el actor y director José Carlos “Pepe” Soriano, ganador de un premio Martín Fierro y de tres Cóndor de Plata. Filmó más de 45 películas, entre ellas las celebradas La nona, La Patagonia rebelde y Los gauchos judíos.

"Pepe" Soriano.

1942 - Nacimiento de Ringo Bonavena

El exboxeador Oscar Natalio “Ringo” Bonavena, una de las figuras icónicas del pugilismo argentino, nació en Buenos Aires. Ganó 58 peleas, perdió nueve y empató una. En diciembre de 1970 protagonizó la recordada pelea que perdió por knock out técnico ante el campeón mundial estadounidense Muhammad Ali.

1944 - Nacimiento de Michael Douglas

En la ciudad de Nuevo Brunswick, en Nueva Jersey, nació el actor y productor estadounidense, que recibió dos Premios Óscar: en 1975 al mejor productor, por Atrapado sin salida, y en 1987 al mejor actor, por el filme Wall Street. Además, ganó cuatro premios Globo de Oro y un BAFTA.

1949 - Nacimiento de Pedro Almodóvar

El cineasta y guionista, aclamado por la industria del cine y el que mayor popularidad ganó fuera de España en las últimas décadas, nació en el municipio español de Calzada de Calatrava. Ganó los Premios Óscar a la mejor película extranjera de 1999 por el filme Todo sobre mi madre y el de 2003 por Hable con ella.

1968 - Nacimiento de Will Smith

En la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, nació el actor, rapero y productor estadounidense Willard Carroll Smith Jr., ganador de cuatro premios Grammy, además de ser nominado dos veces al Óscar. Actuó en más de 35 películas.

1972 - Fallecimiento de Alejandra Pizarnik

En Buenos Aires, a los 36 años, murió la poetisa y traductora, una de las figuras más relevantes de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX.

1973 - Asesinato de José Ignacio Rucci

A la salida de una casa del barrio porteño de Flores, el líder de la Confederación General del Trabajo fue asesinado a balazos en el contexto de la violencia política de la década de 1970. El atentado fue atribuido a Montoneros, aunque los exmiembros del grupo guerrillero peronista lo negaron.

1979 - Musical "Evita"

La musical se estrenó en una sala de teatro de Broadway, en la ciudad de Nueva York. La obra fue escrita por Andrew Lloyd-Weber con letra de Tim Rice. Fue un gran éxito y fue llevada al cine en 1996 con Madonna en el papel de María Eva Duarte de Perón. La canción No llores por mí Argentina se convirtió en otro gran éxito.

2005 - Fallecimiento de Donald James Yarmy

A los 82 años murió en la ciudad de Los Ángeles, en California, el actor y comediante Don Adams, famoso en todo el mundo por su papel del agente Maxwell Smart, protagonista de la serie televisiva El Superagente 86, con la que ganó tres premios Emmy.

2025 - Día Mundial del Farmacéutico

Esta celebración fue instituida en 2009 por la Federación Internacional Farmacéutica para promover y apoyar el papel de esos profesionales en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.