Efemérides del 16 de septiembre: qué pasó un día como hoy

El general Eduardo Lonardi encabezó el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955.

Cada 16 de septiembre se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 hasta la conmemoración de la llamada “Noche de los lápices” por el secuestro y asesinato de estudiantes que reclamaban el boleto estudiantil en La Plata.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1925 - Nacimiento de B.B. King

En la ciudad de Itta Bena, en Misisipi, nació el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Riley Ben King, considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos. Ganó quince premios Grammy, entre ellos el de 1971 por The thrill is gone, una de las canciones icónicas del blues.

1945 - Nacimiento de José Alberto Iglesias

El músico y cantautor, popularmente conocido como Tanguito, nació en la ciudad bonaerense de Caseros. Fue figura clave de los inicios del rock nacional y coautor con Litto Nebbia de La balsa, su tema más popular.

1955 - Golpe de Estado

El general Eduardo Lonardi encabezó el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón e instauró una dictadura cívico militar con el nombre de Revolución Libertadora.

1956 - Nacimiento de David Copperfield

En el pueblo de Metuchen, en Nueva Jersey, nació el ilusionista estadounidense David Seth Kotkin, considerado uno de los mejores en su especialidad y un pionero en la magia moderna.

1965 - Nacimiento de Cris Miró

La actriz y bailarina nació en Buenos Aires. Fue la primera mujer transgénero en alcanzar notoriedad mediática en la Argentina al popularizar el travestismo en los teatros de revista porteños.

Cris Miró.

1973 - Huracán campeón

Con César Luis Menotti en la dirección técnica, el Club Atlético Huracán obtuvo su primer campeonato al ganar el Torneo Metropolitano 1973 con un equipo en el que se destacaban Miguel Brindisi, René Houseman y Carlos Babington. Celebró el título pese a perder por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, ya que el “Globo” mantuvo seis puntos de ventaja a falta de dos jornadas del torneo, que daba dos puntos por partido ganado.

1973 - Asesinato de Víctor Jara

Luego de someterlo a torturas, el músico y cantautor chileno fue asesinado por militares a los 40 años en el antiguo Estadio Chile de Santiago, cinco días después del golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973.

1976 - Noche de los lápices

Los “grupos de tareas” de la dictadura cívico militar secuestraron en la ciudad de La Plata a seis adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil. Fue el comienzo de la llamada Noche de los lápices, que continuó en los siguientes días con el secuestro de otros cuatro adolescentes. Todos fueron torturados en dependencias policiales y seis fueron asesinados.

La noche de los lápices.

1984 - Diego Maradona

Con la camiseta del Napoli, el astro argentino debutó en la liga italiana de Primera División en un partido que su equipo perdió por 3-1 en su visita al Hellas Verona. "Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles, porque son como era yo cuando vivía en Buenos Aires", dijo “el Diez”, que tenía 23 años en ese momento.

2025 - Día Nacional de la Juventud

Esta fecha recuerda a los estudiantes torturados y desaparecidos en la llamada Noche de los lápices perpetrada por “grupos de tareas” que secuestraron a diez adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil durante la última dictadura cívico militar.