Duros comunicados de 17 provincias en contra de las clases al aire libre

En medio de la avanzada del macrismo para que haya clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, aunque aun no esté consolidada la meseta de contagios diarios por coronavirus, 17 provincias le contestaron al gobierno porteño sobre esta situación. Especialmente a la ministra Soledad Acuña, los gobiernos provinciales que avanzaron en clases presenciales aseguraron que no adhirieron "a un regreso presencial a las escuelas que no respete los protocolos" aprobados en el Consejo Federal de Educación.

La noticia se dio a mediados de agosto y dio que hablar: San Juan, Catamarca y Santiago del Estero regresaron a las clases presenciales a pesar de la situación epidemiológica que atraviesa el país. Con distanciamiento y un estricto protocolo, miles de alumnos de los últimos cursos volvieron a cursar. En su momento, el ministro de Educación, Nicolás Trotta subrayó la medida tomada y habló de que iba a ser "fundamental para que otras provincias puedan empezar a avanzar en un regreso seguro".

Pero, al parecer, las cosas no salieron como se esperaban. Las tres provincias decidieron dar un paso atrás en la decisión tomada y mostraron su preocupación por "el retorno a clases en nuestras jurisdicciones". Ahora, en un extenso comunicado se refirieron a las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, dejando en claro que tienen un "compromiso activo y responsable con el ejercicio del derecho a educar" y contaron que trabajaron "con mucha seriedad para volver a las clases".

Recordemos que la pasada semana, la máxima autoridad de la Ciudad insistió por la vuelta de los chicos a las escuelas o realizar, en su defecto, clases a cielo abierto (en plazas o patios, tal como se había propuesto, para evitar que la circulación del coronavirus sea mayor). Más allá de la insistencia, Ginés González García dejó en claro que no están dadas las condiciones y, en su debido momento, se definirá una serie de criterios epidemiológicos para retornar.



"Presentamos nuestros planes jurisdiccionales ante el Ministerio de Educación nacional, capacitamos a nuestros docentes, acondicionamos las escuelas, tomamos recaudos sanitarios y aun así, más allá de nuestros esfuerzos, tuvimos que interrumpir nuestras intenciones de retorno. No lo hicimos por negligencia, sino por la responsabilidad que debemos asumir ante condiciones epidemiológicas adversas", explicaron claramente en el extenso comunicado.

Al mismo tiempo, agregaron: "No nos da igual que nuestras alumnas y nuestros alumnos tengan o no clases, pero tampoco adherimos a un regreso presencial a las escuelas que no respete los protocolos que todas las ministras y los ministros de Educación de la Argentina aceptamos como reglas de trabajo común y de cumplimiento obligatorio para que el retorno se concrete en las mejores condiciones posibles". Y sentenciaron en relación al tema, priorizando la salud: "La continuidad pedagógica que hemos acordado es el camino que consideramos más pertinente. Cuidamos y seguimos enseñando a la vez. En esa línea, estamos y vamos a continuar sin poner en riesgo a nuestros docentes y estudiantes".

Otras provincias se sumaron

Chubut, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, PBA, San Luis, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego también se sumaron al pedido de las tres anteriormente nombradas y cruzaron fuertemente a la ministra de Educación de la Ciudad. "Las ministras y los ministros de Educación tenemos una convicción compartida: la escuela es irremplazable. Deseamos fervorosamente que el regreso a ella se concrete, pero no de cualquier modo", explicaron.

También dejaron en claro que su esfuerzo "está dirigido a garantizar que el derecho a la educación se ejerza de manera plena en todas nuestras jurisdicciones. Queremos que nuestras escuelas estén abiertas y que en nuestras aulas el reencuentro anhelado y necesario de docentes y estudiantes, enseñando y aprendiendo, sea un hecho" pero agregaron que, sin embargo, reconocen y asumen que la situación epidemiológica del país no permite de manera objetiva que esto ocurra. "Ante este hecho hemos decido avanzar en la continuidad pedagógica con estrategias variadas que hemos acordado en el Consejo Federal mediante las resoluciones N°363/20, 364/20, 365/20, 366/20, 367/20, 368/20 y 369/20", sumaron.

Además los ministros sumaron que "nuestro trabajo es intenso y riguroso e indefectiblemente ligado a la evolución de las condiciones epidemiológicas en cada territorio concreto". Tienen como idea seguir trabajando juntos para fortalecer a cada una de las estrategias "no presenciales" que definieron previamente. "Vamos a acompañar al Ministerio de Educación nacional en todas aquellas iniciativas que nos permitan contar con estándares epidemiológicos precisos para que la comunidad educativa tenga mayor previsibilidad de las condiciones en las que es posible comenzar a transitar la vuelta a clases presenciales. Sostenemos las decisiones que hemos acordado porque colectivamente nos obligamos a ello, pero también por respeto y cuidado de nuestros estudiantes y docentes, que en definitiva son nuestra prioridad", cerraron.