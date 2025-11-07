Cuándo terminan las clases 2025 en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las clases del ciclo lectivo 2025 finalizarán el 19 de diciembre, según el calendario educativo nacional difundido por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El fin de las clases marca el comienzo del receso de verano para docentes, estudiantes y personal de las instituciones educativas, que retomarán la actividad en 2026 con nuevas fechas establecidas por el Consejo Federal de Educación.

Cada jurisdicción define sus fechas de inicio y finalización, por lo que el cierre del año escolar varía según la provincia.

Cuándo terminan las clases en cada provincia

En la mayoría de los distritos —como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego— el cierre también será el 19 de diciembre, igual que en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en algunas provincias las clases concluirán antes o después.

Catamarca, Jujuy y Santa Fe finalizarán el 12 de diciembre.

Misiones y Salta , el 22 de diciembre.

Buenos Aires , el 22 de diciembre.

La Pampa, el 26 de diciembre.

Cuántos días de clase tendrá el ciclo lectivo 2025

El Consejo Federal de Educación exige un cumplimiento mínimo de 190 días de clase en todos los niveles y modalidades, un requisito que se mantiene desde hace varios años para asegurar la continuidad pedagógica.

Cada jurisdicción organiza su calendario según sus necesidades y feriados locales, pero debe respetar este piso de días efectivos. El cumplimiento de ese objetivo es supervisado por el Ministerio de Capital Humano a través de las Secretarías de Educación provinciales.