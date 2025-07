¿Sos clase media en Argentina? Cuánto tenés que ganar en julio 2025

La clase media en Argentina necesita más de $3 millones mensuales.

Un estudio reciente de la consultora Moiguer reveló cuáles son los ingresos necesarios para pertenecer a la clase media en Argentina. Los datos muestran una fuerte desigualdad: mientras algunos sectores aumentan su consumo, otros luchan por mantener su poder adquisitivo. ¿En qué grupo estás vos?

¿Qué sueldo necesitás para ser clase media en 2025?

Según el informe, la clase media se divide en dos categorías principales. Para ser parte de la clase media típica (C2), un hogar debe tener ingresos de $3.122.836 mensuales. En cambio, si ganás alrededor de $1.564.000, pertenecés a la clase media baja (C3).

Estos números reflejan una realidad: solo el 44% de los argentinos logra ubicarse en estos estratos. El resto enfrenta situaciones más complicadas, con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

La clase baja: la mitad de los argentinos en situación vulnerable

El informe es contundente: el 50% de los hogares argentinos está en la clase baja. Dentro de este grupo, hay dos categorías:

Clase media vulnerable (D1) : ingresos de $1.120.600 por mes.

Clase pobre (D2 o E): ingresos de $585.800 mensuales.

Estas cifras muestran una economía frágil, donde millones de personas dependen de la asistencia estatal para subsistir. Programas como la AUH (Asignación Universal por Hijo) o otros beneficios sociales son claves para estos sectores.

El 50% de los argentinos vive con ingresos bajo la pobreza.

Clase alta en Argentina: un mundo aparte

En el otro extremo, la clase alta (AB) y la clase media alta (ABC1) representan una minoría con ingresos muy superiores:

Clase media alta (ABC1) : $9.105.000 mensuales.

Clase alta (AB): $20.500.000 mensuales.

Este grupo tiene un consumo en dólares, con acceso a bienes importados, viajes al exterior y ahorros fuera del sistema financiero local. Mientras la mayoría de los argentinos ajusta su presupuesto, estos sectores amplían su capacidad de gasto.

La brecha salarial: ¿por qué la clase media no mejora?

Aunque algunos indicadores económicos muestran una leve recuperación, la clase media no logra recuperar su poder adquisitivo. Los salarios no acompañan la inflación, y el aumento del consumo no se traduce en mejoras para los trabajadores.

Por otro lado, la clase baja enfrenta un escenario aún más crítico, con ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica. La dependencia de los planes sociales es cada vez mayor, lo que profundiza la desigualdad.

¿Hay esperanzas para la clase media?

Los datos del estudio confirman una tendencia preocupante: la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. Mientras la clase alta consolida su posición, la clase media lucha por no caer en la vulnerabilidad.