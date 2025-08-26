Trump felicitó a Taylor Swift por su casamiento con Travis Kelce

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes con un inesperado comentario sobre el próximo casamiento de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, en plena reunión de su gabinete en la Casa Blanca. La noticia, que sacudió el mundo del entretenimiento, irrumpió en la agenda política cuando un periodista le pidió su opinión al mandatario sobre el anuncio que la propia artista compartió en redes sociales.

Trump, que en otras ocasiones tuvo duras palabras contra Swift por sus posturas políticas y su apoyo a Kamala Harris en las elecciones de 2024, dejó de lado los ataques y respondió con un mensaje conciliador hacia la pareja. "Bueno, le deseo mucha suerte. Creo que es un gran jugador. Creo que es un gran tipo. Y creo que ella es una persona estupenda. Así que les deseo mucha suerte", respondió ante los micrófonos de la prensa.

El aviso del casamiento fue publicado por Swift en Instagram, donde compartió una imagen de Kelce arrodillado abrazándola, acompañada de un mensaje en tono humorístico: "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar". El posteo coincidió con la reunión de gabinete en Washington, lo que dio lugar a una de las escenas más curiosas del día en la política estadounidense.

Las palabras del mandatario contrastaron con sus declaraciones anteriores contra la cantante. En septiembre de 2024, Trump publicó en su red Truth Social un contundente mensaje contra la cantante, cuando escribió "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!". Meses después, en mayo de 2025, llegó a decir que la artista "ya no era popular" después de que ella lo criticara por sus políticas.

Un compromiso que sacudió al mundo del espectáculo

La noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, quienes llevaban dos años de relación, rápidamente se volvió tendencia global en redes sociales. Swift es una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial, mientras que Kelce, por su parte es considerado uno de los mejores jugadores de la NFL, con tres títulos de Super Bowl junto a los Kansas City Chiefs.

El compromiso también fue celebrado por seguidores de ambas figuras en todo el mundo, con miles de mensajes en redes sociales que destacaron la forma sencilla y emotiva en la que hicieron público el anuncio. El posteo de Swift acumuló millones de likes en pocas horas, cosa que reventó las redes sociales de comentarios y opiniones.